Σύννεφα φαίνεται πως έχουν δημιουργηθεί στη στενή φιλία της Κλέλιας Ανδριολάτου και της Βάσιας Κωσταρά. Οι δύο γυναίκες, που τα τελευταία χρόνια ήταν αχώριστες –μοιράζοντας ταξίδια, εξόδους και άφθονα στιγμιότυπα στα social media–, δείχνουν να έχουν πάρει κάποιες αποστάσεις. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Espresso, οι κοινές τους εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα έχουν ελαχιστοποιηθεί, ενώ η ξαφνική «σιωπή» και η απουσία κοινών αναρτήσεων στους λογαριασμούς τους έχουν φουντώσει τις φήμες για κρίση στη σχέση τους.

Το τελευταίο κοινό ταξίδι και οι αναρτήσεις από το Λος Άντζελες

Όπως αναφέρει η Espresso, μία από τις τελευταίες φορές που οι δύο φίλες εμφανίστηκαν τόσο έντονα μαζί στα social media ήταν κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στο Λος Άντζελες και συγκεκριμένα στο Μπέβερλι Χιλς, τον περασμένο Μάρτιο. Τότε, η Κλέλια Ανδριολάτου και η Βάσια Κωσταρά είχαν δημοσιεύσει φωτογραφίες από την παραμονή τους στην Καλιφόρνια, δείχνοντας να απολαμβάνουν ξέγνοιαστες στιγμές μαζί.

Οι εικόνες είχαν τραβήξει την προσοχή των lifestyle μέσων, επιβεβαιώνοντας τη στενή σχέση που φαινόταν να τις συνδέει.

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Οι φήμες και οι ερμηνείες

Η απουσία νέων κοινών αναρτήσεων και η έλλειψη πρόσφατων κοινών εξόδων ήταν αρκετές για να πυροδοτήσουν συζητήσεις γύρω από το αν οι δύο γυναίκες εξακολουθούν να έχουν την ίδια καθημερινή επαφή.

Ένας ακόμη λόγος που ενδέχεται να εξηγεί την απουσία κοινών δημοσιεύσεων είναι το ιδιαίτερα φορτωμένο επαγγελματικό πρόγραμμα και των δύο. Τόσο η ηθοποιός όσο και η γνωστή σχεδιάστρια μόδας βρίσκονται σε μια περίοδο αυξημένων υποχρεώσεων, γεγονός που αναπόφευκτα περιορίζει τον χρόνο που περνούν μαζί ή επιλέγουν να μοιράζονται δημόσια. Έτσι, τα σενάρια περί απομάκρυνσης παραμένουν μέχρι στιγμής ανεπιβεβαίωτες εκτιμήσεις, οι οποίες βασίζονται κυρίως στη μειωμένη κοινή παρουσία τους στα social media και όχι σε κάποια συγκεκριμένη πληροφορία.

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