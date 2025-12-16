Τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, η Κλέλια Ανδριολάτου και η Βάσια Κωσταρά βρέθηκαν στο επίκεντρο της προσοχής κατά την παρουσίαση της μικρού μήκους ταινίας «A not so silent night», που δημιουργήθηκε για λογαριασμό της εταιρείας της Βάσιας Κωσταρά.

Το event συγκέντρωσε πολλά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της μόδας και της showbiz, δημιουργώντας ένα πολυαναμενόμενο βράδυ γεμάτο glam και ενέργεια.

Όμως, αυτό που ξεχώρισε ήταν ο χορός των δύο φίλων. Η Κλέλια και η Βάσια έβαλαν «φωτιά» στη σκηνή, χορεύοντας με πάθος στους ρυθμούς του κλασικού hit των ABBA, «Gimme! Gimme! Gimme!».

Το αποτέλεσμα ήταν ένα θέαμα γεμάτο χαρά, ζωντάνια και απελευθέρωση, που κέρδισε τα βλέμματα όλων των καλεσμένων.

Το event και η ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι δύο φίλες δείχνουν ότι η μόδα δεν είναι μόνο ρούχα και στυλ, αλλά και η έκφραση της προσωπικότητας, της φιλίας και της χαράς της ζωής.

