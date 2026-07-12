Η Κλέλια Ανδριολάτου άφησε για λίγο πίσω της τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς στις καλοκαιρινές της διακοπές.

Η ηθοποιός, που τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει την αγάπη του κοινού μέσα από τη δουλειά της στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της τα πρώτα στιγμιότυπα από την απόδρασή της, μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στα social media.

Στις φωτογραφίες που ανέβασε, η Κλέλια Ανδριολάτου απολαμβάνει το καλοκαιρινό τοπίο, τη θάλασσα και τις στιγμές ξεκούρασης, χωρίς να αποκαλύπτει πολλές λεπτομέρειες για τον προορισμό της. Με φυσική διάθεση και χαμόγελο, η ηθοποιός μοιράστηκε με το κοινό της εικόνες γεμάτες καλοκαιρινή ανεμελιά.

Η ίδια έχει επιλέξει αρκετές φορές να κρατά μια ισορροπία ανάμεσα στη δημόσια παρουσία της και την προσωπική της ζωή. Ωστόσο, δεν διστάζει να χαρίζει στους followers της μικρές στιγμές από την καθημερινότητά της.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Klelia Andriolatou (@klelia_andriolatou)

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