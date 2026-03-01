Η Κλέλια Ρένεση μίλησε ζωντανά την Κυριακή 1 Μαρτίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» στο Mega, αναφερόμενη στα συλλαλητήρια που έγιναν σε όλη την Ελλάδα, τρία χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Η ηθοποιός τόνισε ότι είναι ενεργός πολίτης και όχι μέλος της ομάδας των συγγενών των θυμάτων, αλλά από την πρώτη στιγμή ευαισθητοποιήθηκε έντονα από τα γεγονότα, καταγγέλλοντας τη διαχρονική συγκάλυψη και την κοροϊδία των κρατικών μηχανισμών.

Όπως εξήγησε: «Aυτό δεν είναι αποτέλεσμα μιας κυβέρνησης. Είναι ένα πελατειακό κράτος που λειτουργεί στην Ελλάδα για πολλά χρόνια, με την ανοχή των πολιτών».

Παράλληλα, στράφηκε κατά της δικαιοσύνης, την οποία χαρακτήρισε «συγκαλυπτική αντί για ελεγκτική», και αναφέρθηκε στην απουσία ουσιαστικού ελέγχου όσον αφορά τις συμβάσεις και τα ευρωπαϊκά κονδύλια, που όπως είπε, δεν ελέγχονται σωστά από κανέναν.

Η Ρένεση τόνισε τη σημασία της ενότητας του κόσμου για να βρεθεί δικαίωση: «Ελπίζω ότι πλέον τρία χρόνια μετά, όλοι καταλαβαίνουμε ότι οι οικογένειες των θυμάτων δεν πήγαν στο μνημόσυνο μόνο για να ανάψουν καντήλια. Ήταν στις πλατείες, στις πόλεις, να διαμαρτυρηθούν και να ενώσουν τη φωνή τους για να βρουν το δίκιο τους. Μόνο ενωμένοι θα τα καταφέρουν».

Η ηθοποιός δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει έντονο ύφος και παραδείγματα της πραγματικότητας, λέγοντας: «Τι άλλο πρέπει να κάνουμε; Να αυτοπυρποληθούμε; Τι να κάνουμε;».

Με αυτή τη δήλωση υπογράμμισε την αγανάκτηση και την πίεση που νιώθει ο κόσμος από την έλλειψη αποτελεσματικής δράσης των θεσμών.

Govastiletto.gr – Η Κλέλια Ρένεση αποχαιρετά την Καίτη Γκρέυ – «Μεγάλη τιμή που μύρισα κάποια μονοπάτια σου»