Η Κλέλια Ρένεση ξέσπασε δημόσια μέσω social media, περιγράφοντας με έντονο ύφος την περιπέτεια που έζησε με τη μητέρα της σε εφημερία του νοσοκομείου Ευαγγελισμός.

Η ηθοποιός στράφηκε κατά του Υπουργείο Υγείας, καταγγέλλοντας το χάος και τις καθυστερήσεις στους χώρους υγείας.

Η ίδια ανέφερε ότι η μητέρα της αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, με κολικό νεφρού, λιποθυμικές τάσεις, χαμηλή πίεση και σπασμούς.

Παρά την επείγουσα ανάγκη, χρειάστηκε να περιμένουν έξω από το νοσοκομείο πριν καν ξεκινήσει η εφημερία, η οποία σύμφωνα με την ενημέρωση άρχιζε στις 14:30.

Η ηθοποιός τόνισε ότι έφτασαν στο νοσοκομείο από τις 13:30 για να προλάβουν να πάρουν αριθμό, αλλά βρέθηκαν αντιμέτωπες με καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες που χαρακτήρισε απαράδεκτες.

Η ανάρτησή της έγινε viral, καθώς περιέγραψε λεπτομερώς την αναμονή και την ένταση που προκάλεσαν οι συνθήκες στους χώρους υγείας, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη για καλύτερη οργάνωση και σεβασμό στους ασθενείς και τους συνοδούς τους.

«Αφού μας έβαλαν να περιμένουμε με τη γυναίκα σε αυτή την κατάσταση, καθισμένη σε μια καρέκλα έξω μες στη βροχή, γιατί το νοσοκομείο δεν είχε ανοίξει την εφημερία του και δεν μας επέτρεπαν να μπούμε νωρίτερα.

Πήραμε το εισιτήριό μας και γύρω στις 2:15 που μας επέτρεψαν να μπούμε, κατεβήκαμε για να πάμε στο γραφείο κίνησης με τα νουμεράκια για πάρουμε συσσίτιο, δηλαδή να μας στείλουν στο αρμόδιο τμήμα διαλογής. Ακόμα, μιάμιση ώρα μετά, το σύστημα δεν έχει ανοίξει» λέει χαρακτηριστικά.

«Υπάρχουν άνθρωποι γύρω μου με εγκεφαλικά, που κάθονται στις καρέκλες λιπόθυμοι και περιμένουν, που δούλεψαν μια ζωή, πλήρωσαν τις εισφορές τους στο Δημόσιο, για να μην ζήσουν αυτό που ζούμε εμείς τώρα στο κεντρικότερο νοσοκομείο της χώρας.

Είναι οι security τριγύρω και λένε “Έχει πέσει το σύστημα”. Αλήθεια κ. Υπουργέ; Έχει πέσει το σύστημα; Κοιτάξτε μην πέσει το άλλο σύστημα και σταματήσουμε να πληρώνουμε», είπε με έντονο ύφος.

