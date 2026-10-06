Στην πρεμιέρα του νέου κύκλου της εκπομπής «The 2Night Show», το βράδυ της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου, βρέθηκε καλεσμένη η Κλέλια Ρένεση.

Η γνωστή ηθοποιός συνάντησε τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και εξομολογήθηκε πτυχές της προσωπικής της ζωής, εστιάζοντας στη μητρότητα και στη βαθιά σχέση που έχει αναπτύξει με την κόρη της, Κοραλία. Μιλώντας για τον σημαντικότερο ρόλο της καθημερινότητάς της, εξήγησε πως –σε αντίθεση με την ηρωίδα που ενσαρκώνει στη σειρά «Ντέρτι»– η ίδια δεν θα διανοούνταν να βάλει ποτέ οτιδήποτε πάνω από το παιδί της.

«Η αγάπη κρατάει για πάντα, μεταμορφώνεται και μετασχηματίζεται, άσχετα αν χωρίζουν οι δρόμοι. Το να κάθεσαι και να το λες όμως, «σε αγαπώ για πάντα», είναι λίγο περιττό για μένα. Οι καταστάσεις και οι άνθρωποι αλλάζουν, εξελίσσονται. Αν δεν εξελίσσεσαι, κάτι έχει χαλάσει μέσα σου», ανέφερε αρχικά.

«Στα φοιτητικά μου χρόνια στην Ιταλία πέρασα δύσκολα. Κόβαμε το μπιφτέκι στα 6. Η ζωή για ένα παιδί στο εξωτερικό ήταν μια εμπειρία ζωής. Ήρθα αντιμέτωπη με τον εαυτό μου απέναντι σε τιτάνια πράγματα. Πήγα να σπουδάσω Ιατρική και να αντιμετωπίσω εμένα. Δεν κατάφερα να σπουδάσω, η Ιατρική θέλει τρομακτική αφοσίωση», αφηγήθηκε η Κλέλια Ρένεση για τις σπουδές της στην Ιταλία.

«Δεν ήταν η μητρότητα όπως τη φαντάστηκα. Εγώ πιστεύω ότι μάνα δεν έχω γίνει ακόμη, μάνα θα μπορώ να λέγομαι όταν «αποπαιδίσω». Μαθαίνω τόσα πράγματα κάθε ημέρα. Οι φάσεις με προσπερνάνε και τρέχω από πίσω. Ακόμη με τσαμπουκά τα αντιμετωπίζω. Καταρχάς έχεις μια καρδιά και αιμορραγείς 24 ώρες. Η κόρη μου είναι 7μισι» εξομολογήθηκε για την κόρη της.

Ιδιαίτερη αναφορά στη βία κατά των γυναικών

Ξεχωριστή αναφορά έκανε η Κλέλια Ρένεση στο φαινόμενο της έμφυλης βίας, ένα θέμα που απασχολεί όλο και περισσότερο την κοινωνία. Η ηθοποιός μοιράστηκε τους προβληματισμούς της σχετικά με τις αιτίες της ανδρικής βιαιότητας, αποδίδοντάς τη στον φόβο που προκαλεί σε ορισμένους η ανεξαρτησία και η ελευθερία των γυναικών. Η εξομολόγησή της έγινε ακόμη πιο φορτισμένη όταν αποκάλυψε πως έχει πέσει και η ίδια θύμα εκφοβισμού και κακοποιητικών συμπεριφορών σε παλαιότερες προσωπικές της σχέσεις.

«Τι συμβαίνει με τους άντρες, με τα αγόρια και λυσσάνε τόσο πολύ με τη βία προς τις γυναίκες; Είναι φόβος σίγουρα, φοβούνται τα θηλυκά, γι’ αυτό και πηγαίνουν να επέμβουν με βιαιότητα είτε στην ύπαρξή τους, είτε στις αποφάσεις τους. Γιατί φοβούνται τα θηλυκά; Τι φοβούνται; Μήπως ήρθε η ώρα να σταματήσουν να το φοβούνται το θηλυκό και να αρχίσουν να το εκτιμούν;», αναρωτήθηκε η Κλέλια Ρένεση.

«Το πρόβλημα είναι πολύ πιο βαθύ. Όταν ο σύντροφός σου δεν μπορεί να εξηγήσει με ψυχραιμία τα επιχειρήματά του στο τραπέζι και αρχίζει να χτυπάει ή να βρίζει, για μένα είναι λες και έχω ένα 5χρονο απέναντί μου. Μικραίνει τόσο πολύ ο άλλος στα μάτια μου, μου τελειώνουν οι ερωτήσεις και η αγάπη απέναντί του».

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