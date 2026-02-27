Μια συγκλονιστική κατάθεση ψυχής έκανε η Κλέλια Ρένεση μέσω των κοινωνικών της δικτύων, μοιραζόμενη τη δύσκολη δοκιμασία που βιώνει. Η ηθοποιός αποκάλυψε πως το τελευταίο διάστημα η καθημερινότητά της έχει αλλάξει, καθώς βρίσκεται στο πλευρό ενός πολύ δικού της ανθρώπου που παλεύει με τον καρκίνο.

Η γνωστή ηθοποιός δεν μπήκε σε λεπτομέρειες ούτε ονομάτισε το μέλος της οικογένειάς της που περνά αυτή τη δοκιμασία. Ωστόσο, τα λόγια της ήταν γεμάτα συγκίνηση, δύναμη και βαθιά συνειδητοποίηση.

«Ψηλά το κεφάλι και μεγάλη αγκαλιά σε όσους παλεύουν με το χτικιό και δίνουν μάχη σώμα με σώμα! Τον τελευταίο καιρό βρίσκομαι συχνά σε μονάδες θεραπείας καρκινοπαθών, λόγω οικογενειακών συνθηκών, και έχω πάρει πολλά μαθήματα, πολλά απρόσμενα χαμόγελα και πολύ κουράγιο από ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά να ξεφύγουν απ’ τον οδοστρωτήρα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Κλέλια Ρένεση μίλησε για τα μαθήματα ζωής που παίρνει μέσα σε αυτούς τους χώρους, εκεί όπου η καθημερινότητα αποκτά άλλο βάρος και άλλη αξία.

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ όσα έμαθα και όσα έχουν ακόμα να με διδάξουν. Το μεγαλείο του ανθρώπου στη συνειδητοποίηση του εφήμερου με αφήνει πάντα άναυδη! Τα μεγαλύτερα παλικάρια είναι κρυμμένα κάπου εκεί! “Νίκη όπου έχω ηττηθεί”, που λέει κι ο ποιητής, και ψηλά το κεφάλι στους αγωνιστές», πρόσθεσε η Κλέλια Ρένεση.

