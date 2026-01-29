Συναγερμός σήμανε στις εγκαταστάσεις του OPENtv τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, όταν άγνωστος προειδοποίησε για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σε εξέλιξη η ζωντανή εκπομπή “Κοινωνία Άνω Κάτω”, με τους παρουσιαστές Κατερίνα Παπακωστοπούλου και Κωνσταντίνο Μπογδάνο να ενημερώνουν το κοινό για την έκτακτη εκκένωση του κτιρίου πριν το σήμα της διακοπής.

«Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό εκτάκτως θα διακόψουμε τη μετάδοση της εκπομπής. Υπάρχει προειδοποιητικό τηλεφώνημα – απειλή για βόμβα στις εγκαταστάσεις του OPEN», είπε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος.

«Λοιπόν, εκκενώνουμε τις εγκαταστάσεις του OPEN. Φεύγουμε από το κτίριο, σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε μέχρι τώρα», πρόσθεσε.

Οι αστυνομικές αρχές που έσπευσαν στο σημείο, μετά από εξονυχιστικό έλεγχο, επιβεβαίωσαν πως επρόκειτο για φάρσα με το πρόγραμμα να συνεχίζει κανονικά.

