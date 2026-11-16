Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος το πρωί της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου βγήκε στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega» χωρίς την συμπαρουσιάστριά του, Ανθή Βούλγαρη.

Όπως εξήγησε ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής, ένα έκτακτο γεγονός που συνέβη το βράδυ, κράτησε εκτός επαγγελματικών υποχρεώσεων την Ανθή Βούλγαρη. «Όπως βλέπετε, μόνος μου σήμερα… Ένα έκτακτο γεγονός σήμερα το βράδυ κράτησε την κυρία Βούλγαρη μακριά μας.

Ελπίζουμε όλα να είναι καλά και να είναι στη συνέχεια μαζί», είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη της σημερινής εκπομπής.

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