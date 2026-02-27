Για δεύτερο συνεχόμενο πρωινό, η Ανθή Βούλγαρη απουσίαζε από το πλατό του «Κοινωνία Ώρα Mega». Σήμερα, Παρασκευή 27/2, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος καλημέρισε το κοινό μόνος του, καθώς η συνπαρουσιάστριά του παραμένει στο σπίτι προσπαθώντας να ξεπεράσει την ίωση που την ταλαιπωρεί.

«Καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε, πρωινό Παρασκευής, πρωτελευταία μέρα του μήνα. Και σήμερα θέλω να σας πω ότι όπως βλέπετε ο πυρετός δεν έπεσε και είμαι μόνος μου. Ελπίζουμε τις επόμενες ημέρες να είναι καλύτερα», είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και πρόσθεσε: «Η Ελευθερία Νταβατζή και ο Κώστας Τσιφρικάς θα είναι μαζί μου. Παρακαλώ να περάσουν στη σκηνή οι αγαπητοί συνάδελφοι».

Δείτε το βίντεο:

