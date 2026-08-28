Νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκινά για την «Κοινωνία Ώρα MEGA», με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη να επιστρέφουν στο καθημερινό τους ραντεβού με τους τηλεθεατές από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 05:40.

Η ενημερωτική εκπομπή του MEGA, που εδώ και επτά σεζόν έχει καταφέρει να διατηρεί σταθερή παρουσία στην πρωινή ζώνη και υψηλές επιδόσεις στην τηλεθέαση, συνεχίζει και φέτος με βασικό της στόχο την έγκαιρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση του κοινού.

Σε μια περίοδο κατά την οποία το τηλεοπτικό τοπίο της πρωινής ενημέρωσης αλλάζει και οι ισορροπίες αναδιαμορφώνονται, η «Κοινωνία Ώρα MEGA» επιλέγει να συνεχίσει στη γνώριμη συνταγή της, με τους δύο παρουσιαστές να βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη θα μεταφέρουν στους τηλεθεατές όλες τις σημαντικές ειδήσεις της ημέρας, μέσα από διαφορετικές οπτικές, άμεσο σχολιασμό και συνεχή επικοινωνία με την ειδησεογραφία.

Στο πλευρό τους θα βρίσκεται για ακόμη μία χρονιά η δημοσιογραφική ομάδα του MEGA, η οποία από νωρίς το πρωί θα καταγράφει και θα μεταδίδει τις εξελίξεις, μέσα από ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ, αναλύσεις και πληροφορίες από την πρώτη γραμμή.

Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» επιστρέφει, λοιπόν, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, συνεχίζοντας τη σταθερή παρουσία της στην πρωινή ενημέρωση και το καθημερινό ραντεβού της με το τηλεοπτικό κοινό.

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