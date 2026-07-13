Το τιμόνι της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega» ανέλαβαν ο Νικήτας Κορωνάκης και η Βελίκα Καραβάλτσιου, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη. Με εξαιρετική διάθεση, οι δύο δημοσιογράφοι καλημέρισαν το τηλεοπτικό κοινό, σημειώνοντας μάλιστα πως αυτή η τηλεοπτική τους συνύπαρξη αποτελεί ένα «reunion», καθώς είχαν να βρεθούν μαζί στο ίδιο πλατό εδώ και δύο χρόνια.

«Έχουμε 2-3 χρόνια να υπάρξουμε στο ίδιο στούντιο. Έχω πάρα πολύ καιρό να ξυπνήσω τέτοιες ώρες. Τώρα όμως για να κάνουμε παρέα μαζί…» είπε ο Νικήτας Κορωνάκης.

«Νομίζω ότι είσαι συνυφασμένος με την καλοκαιρινή διάθεση. Δηλαδή, όταν ο κόσμος βλέπει τον Νικήτα στους δέκτες, σημαίνει ότι ήρθε το καλοκαίρι» σημείωσε με τη σειρά της η Βελίκα Καραβάλτσιου.

Θυμίζουμε, ότι ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη θα επιστρέψουν στην πρωινή ζώνη του MEGA από τις 31 Αυγούστου.

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