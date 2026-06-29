Χωρίς την Ανθή Βούλγαρη στο πλευρό του Ιορδάνη Χασαπόπουλου ξεκίνησε η εβδομάδα για την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» το πρωί της Δευτέρας 29 Ιουνίου. Ο δημοσιογράφος καλημέρισε μόνος το τηλεοπτικό κοινό και έσπευσε αμέσως να ξεκαθαρίσει το τοπίο για την απουσία της συνεργάτιδάς του, καθησυχάζοντας τους τηλεθεατές.

Όπως εξήγησε, μια ίωση ταλαιπωρεί τόσο την ίδια την παρουσιάστρια όσο και τον μικρό της γιο, γεγονός που την ανάγκασε να μείνει εκτός πλατό. Η παρουσιάστρια παρέμεινε στο σπίτι προκειμένου να αναρρώσει αλλά και να βρίσκεται στο πλευρό του παιδιού της, με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να της εύχεται δημόσια περαστικά και γρήγορη επιστροφή στην εκπομπή.

«Όπως βλέπετε, το κάθισμα εδώ υπάρχει, η κυρία Βούλγαρη λείπει γιατί η αλήθεια είναι πως αυτό με τις ιώσεις με τα παιδιά, δεν παλεύεται και χθες ήταν πολύ ξαφνικό. Να ευχηθούμε περαστικά – και στην Ανθή μας – και στον μικρό της, αυτός είναι ο λόγος που δεν είναι σήμερα μαζί μας. Είναι νομίζω από τις ιώσεις που κρατάνε μία μέρα. Αύριο φαντάζομαι θα είναι εδώ πέρα και να ευχηθούμε περαστικά όλους εσάς που ταλαιπωρείστε», ανέφερε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

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