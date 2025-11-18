Σχεδόν δύο χρόνια μετά τη συνέντευξή της στο «Στούντιο 4», η Άντζελα Δημητρίου βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο της δημοσιότητας. Αιτία είναι μια παλιά της δήλωση για την Τζένη Βάνου, η οποία επανήλθε δυναμικά στα social media.

Οι αντιδράσεις για το περιεχόμενο της δήλωσης ήταν έντονες, με αποτέλεσμα η υπόθεση να πάρει διαστάσεις. Όπως φαίνεται, η αναδημοσίευση της συγκεκριμένης δήλωσης οδήγησε ακόμη και σε σκέψεις νομικών κινήσεων.

Τι είχε δηλώσει η Άντζελα Δημητρίου για την Τζένη Βάνου

Τον Ιανουάριο του 2024, η τραγουδίστρια είχε αναφερθεί στην Τζένη Βάνου, λέγοντας: «Είχα φίλη μου τραγουδίστρια, που τη λάτρευα, την Τζένη Βάνου. Έφτασε να δουλεύει, και το λέω με πολλή πικρία, στο Χαϊδάρι, στο Paparazzi. Ποια; Η Τζένη Βάνου, που έπρεπε να ήταν στα καλύτερα μαγαζιά. […] Καλύτερα κάτσε σπίτι σου και φάε ψωμί και ελιά, παρά να γίνεις έρμαιο του καθενός επιχειρηματία, που θέλει να σε πάει αλλού. […] Επιτρέπεται να πας να δουλέψεις στο Paparazzi;».

Μια δήλωση της Άντζελας Δημητρίου, η οποία είχε περάσει στα «ψιλά» τη στιγμή που προβλήθηκε, επανήλθε σήμερα δυναμικά στο προσκήνιο μέσω των social media. Αυτή τη φορά, ωστόσο, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της οικογένειας της αείμνηστης τραγουδίστριας, Τζένης Βάνου.

Πώς αντέδρασε η οικογένεια της Τζένης Βάνου

Αναλυτικότερα η δήλωση της Άντζελας Δημητρίου για την αείμνηστη Τζένη Βάνου προκάλεσε την άμεση και δημόσια αντίδραση της κόρης της τελευταίας, Αθηνάς Ρηγοπούλου.

Μέσω ανάρτησής της στο Facebook, η κα Ρηγοπούλου απάντησε με νόημα και αιχμή.

«Είπα να μην μιλήσω, αλλά δεν κρατιέμαι! Αυτά που είπε η κυρία Άντζελα Δημητρίου για τη μητέρα μας, το μόνο που αποδεικνύουν είναι πόσο σοφές είναι οι παροιμίες μας. Κάτι για την αλεπού και τα κρεμαστάρια…», έγραψε χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας μια γνωστή παροιμία για να σχολιάσει τα λεγόμενα της Δημητρίου.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο γιος της, Μιχάλης Ρηγόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Το ’Χουμε»: «Ήταν μια ατυχής δήλωση και αυτό μας πείραξε. Θα μπορούσε να μην πει κανένα όνομα. Η μητέρα μου αναγκάστηκε να δουλέψει σε μαγαζιά που ήταν αξιοπρεπέστατα. Από τη στιγμή που είχαν τη μητέρα μου μέσα, άλλαζαν και όψη. Δεν την παρεξηγώ την Άντζελα, γιατί πάντα λέει πράγματα χωρίς να τα πολυσκέφτεται. Από εκεί και πέρα ο καθένας κρίνεται για αυτά που λέει και κάνει».

Τι είπε η ιδιοκτήτρια του Paparazzi

Στο «κάδρο» της υπόθεσης μπήκε και η Νανά Τσαγκράκου, ιδιοκτήτρια του νυχτερινού κέντρου Paparazzi, η οποία δήλωσε στην ίδια εκπομπή πως προχωρά σε νομικές ενέργειες κατά της Άντζελας Δημητρίου. Εμφανώς ενοχλημένη, η κα Τσαγκράκου υπερασπίστηκε τη φήμη του μαγαζιού και την αείμνηστη Τζένη Βάνου.

«Περίεργο να κρίνει ένα μαγαζί που τότε δούλευε φουλ και φιλοξενούσε κορυφαίους καλλιτέχνες. Η Τζένη Βάνου το τίμησε. Κάποιοι σήμερα δυσκολεύονται να τιμήσουν την αλήθεια. Η κ. Δημητρίου ξέρει πολύ καλά τι εννοώ, γιατί ερχόταν στο μαγαζί, χόρεψε και τραγούδησε. Ούτε θέλω να έρθω σε επαφή μαζί της, γιατί δεν θα βγάλω άκρη. Πρέπει να βγει να ζητήσει μια συγγνώμη για τους εκλιπόντες και εν ζωή καλλιτέχνες που έχουν περάσει από το μαγαζί. Θα κινηθώ νομικά και θα βγει και θα ζητήσει συγγνώμη για την κ. Βάνου, για τη μνήμη της, και ένα συγγνώμη σ’ εμένα», δήλωσε χαρακτηριστικά η κα Τσαγκράκου.

