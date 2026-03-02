Σε κατάσταση εκνευρισμού βρέθηκε η Μαίρη Αργυριάδου το πρωί της Δευτέρας, με αφορμή τις νέες δηλώσεις του Πέτρου Γαϊτάνου. Ο τραγουδιστής, πιστός στις απόψεις του, αποκάλεσε τη Eurovision “τσίρκο”, προκαλώντας την άμεση και έντονη αντίδραση της δημοσιογράφου, η οποία μέσα από τη συχνότητα του Star θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

Αρχικά, η Ελένη Χατζίδου σχολίασε: «Δεν ξέρω τι να πω, σίγουρα είναι αρνητικός με την Eurovision. Εδώ το εξελίσσει κιόλας. Το καταλαβαίνω να μην αρέσει σε κάποιον, αλλά το “γελοιοποιείσαι”…».

Σε άλλο σημείο, η Μαίρη Αργυριάδου, σχολίασε: «Δεν καταλαβαίνω που υπάρχει η ντροπή, η σεμνότητα εδώ που αναφέρει. Ποιος από τα παιδιά που πήρε μέρος στη φετινή Eurovision αισθάνθηκε ότι έχει έπαρση; Δεν βλέπω καμία έπαρση. Ξέρουμε πολύ καλά ότι μια δουλειά που έχει να κάνει με φώτα και με θέαση είναι συγκεκριμένη, αν το πάμε έτσι γενικά, για όλους μπορούμε να πούμε κάτι. Νομίζω πως έκανε ένα βυζαντινό εμετό. Ε τι να πω; Για να το διακωμωδήσουμε λίγο, γιατί είναι πολύ άγρια αυτά που είπε».

Οι δηλώσεις του Πέτρου Γαϊτάνου

O Πέτρος Γαϊτάνος, σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή, είπε: «Άμα είσαι μέσα σε αυτό το τσίρκο δεν θα σου αρέσει η αρνητική κριτική. Όταν κάποιος ελέγχεται από έναν λόγο, ενοχλείται. Χρόνια τώρα έχουμε ο κάθε ένας την πορεία μας, και πέρα από τα έργα μας, τους καρπούς των έργων μας και αυτοί αναδεικνύουν και αποδεικνύουν πολύ συνεπώς ποιος είναι ο κάθε ένας μας. Δεν το λέω τυχαία. Δεν το είπα ούτε για να κοροϊδέψω ούτε να μειώσω, έπρεπε να εκφράσω μια γνώμη και γιατί θεωρώ ότι αυτό το πράγμα δεν κάνει καλό και ιδιαίτερα στους νέους.

Αυτή δηλαδή η εξωστρέφεια η υπερβολική, αυτή η εγωκεντρικότητα, αυτό το υπερβολικό που καταλήγει να γίνεται δαιμονικό. Μην σκανδαλιζόμαστε με τις λέξεις. Είναι δαιμονικό ο άνθρωπος να του λείπει η σεμνότητα, η ντροπή, να έχουμε και λίγη εδώ. Αυτοί οι διαγωνισμοί αναδεικνύουν και στηρίζουν πολύ ως σπουδαία πράγματα τις κακίες και όχι τις αρετές. Όλα αυτά που γίνονται λίγο πολύ κινούνται γύρω από το να βγαίνει μια δαιμονική, αρρωστημένη εγωπάθεια, φιλαρέσκεια, δεν είναι ωραία αυτά. Το να θέλει κάποιος να πάει να προβληθεί κάνοντας αστεία πράγματα και γελοία, ή να πιστεύει ότι θέλει να κάνει μια παγκόσμια καριέρα.

Αυτά είναι πράγματα χαζά. Τι παγκόσμια καριέρα να κάνει κανείς; Πηγαίνοντας στην Eurovision; Και κάνοντας αστεία πράγματα και γελοία; Είναι αυτό σημείο αναφοράς για τους νέους μας; Αυτό είναι χάλια. Είναι απαξία. Υπάρχουν και υπέρ και κατά για το τραγούδι του Akyla. Είμαι υπέρ στο ότι η μουσική να εξελίσσεται, δεν μπορώ τα ίδια και τα ίδια. Από την άλλη αυτό πρέπει να γίνεται μέσα από τρόπους αξιοσύνης και ταλέντων, δεν πρέπει να γίνεται μέσα από τσίρκο. Θα πρέπει να μην γελοιοποιείται η ανθρώπινη προσωπικότητα. Δεν πρέπει αυτό να γίνεται σημείο αναφοράς, “α έγινα γνωστός γιατί ξεχώρισα”. Γιατί ξεχώρισες; Επειδή έκανες κάτι άξιο ή επειδή ο κόσμος γελάει μαζί σου και έτσι ξεχώρισες; Δεν μιλώ για το τραγούδι ούτε για το παιδί αυτό, μιλώ γενικότερα» είπε χαρακτηριστικά.

