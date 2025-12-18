Σφοδρή επίθεση στον Γιώργο Λιάγκα εξαπέλυσε η Σοφία Μουτίδου μέσα από την εκπομπή της “Real View”, με αφορμή τους χειρισμούς του παρουσιαστή στην υπόθεση του γνωστού τραγουδιστή. Η ηθοποιός χαρακτήρισε τη στάση του “επικίνδυνη”, υποστηρίζοντας πως οι δηλώσεις του στον αέρα ήταν εξαιρετικά παραπλανητικές για το κοινό.

«Προσπεράσαμε κάπως μια τρικυμία εν κρανίω του Λιάγκα. Αυτή τη στιγμή βγήκε και είπε μια δήλωση που αν δεν είσαι καλοδιαβασμένος μπορεί να πεις “αχ, λέει κάτι ενδιαφέρον”. Είπε κάτι πάρα πολύ παραπλανητικό», ανέφερε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σύγκριση που έγινε με το κίνημα #MeToo, ξεκαθαρίζοντας γιατί θεωρεί ότι δεν στέκει. «Πήγε και έκανε ένα “το MeToo, το γνωστό” με αυτό και είπε “τότε δεν υπήρχε πρόβλημα που λέγαμε ονόματα;”. Τότε δεν ειπώθηκαν ονόματα. Δεν ξέρω αν το μαθαίνετε από εμάς, κύριε Λιάγκα. Δεν είχε βγει κανένας να πει κανένα όνομα πριν βγουν τα κορίτσια και καταγγείλουν επίσημα και επώνυμα. Και μετά αναφερθήκαμε», είπε με εμφανή αγανάκτηση.

Η Σοφία Μουτίδου συνέχισε σε ακόμη πιο αυστηρό τόνο, εκφράζοντας την απορία της για το πώς έγινε αυτή η σύγκριση. «Έβλεπα τον μονόλογο και έλεγα ή το κάνεις επίτηδες και λέω δεν μπορεί, έχει διάνοια… Δεν μπορεί να μην ξέρει τι λέει. Γιώργο, πώς διανοήθηκες ότι το MeToo είναι το ίδιο με αυτό;», ανέφερε, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη σκοπιμότητα της τοποθέτησης.

Μάλιστα, δεν δίστασε να θέσει και ερωτήματα για το αν πίσω από όσα ειπώθηκαν υπήρχε επικοινωνιακή στόχευση. «Μήπως ήταν επικοινωνιακό κόλπο; Να πάρετε την προσοχή από κάπου και να την πάτε κάπου αλλού; Να ξελασπώσετε τη θέση σας; Δεν ντρέπεστε λίγο να λέτε τόσο ασυναρτημένα πράγματα; Βγήκε κανείς να πει ονόματα χωρίς να έχει καταγγελθεί; Για όνομα του Θεού».

