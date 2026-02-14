Δεν μάσησε τα λόγια του ο Δημήτρης Παπανώτας σε δηλώσεις που έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες, κατά τη διάρκεια χθεσινοβραδινής του εξόδου.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και συνεργάτης του Happy Day απάντησε στα σχόλια που έκαναν εις βάρος του τόσο στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» στο Mega όσο και στο «Πρωινό» του ANT1.

«Θέλω να σας πω ότι στη μακρά πορεία μου στα media, που αριθμεί νομίζω 38-39 χρόνια, διαπιστώνω δυστυχώς, μετά από όλα αυτά τα χρόνια, ότι και η κοινωνία και η πολιτική, αλλά κυρίως τα media, είναι ένα μασκέ πάρτι, στο οποίο εγώ ήρθα με τα κανονικά ρούχα μου και χωρίς μακιγιάζ και μάσκα, με το αληθινό μου πρόσωπο.

Επομένως, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι απαντήσεις δικαιούνται αυτοί που τέλος πάντων έχουν σημασία για μένα. Στους υπόλοιπους η απάντησή μου θα είναι η σιωπή, όπως στους συναδέλφους στην εκπομπή της κυρίας Χρηστίδου και στους συναδέλφους στην εκπομπή του κυρίου Λιάγκα. Και θα είναι η σιωπή η απάντησή μου, διότι διαπιστώνω ότι όσο και να ποτίσεις ένα φυτό, θα αναπτυχθεί εφόσον είναι αληθινό το φυτό.

Εφόσον είναι πλαστικό και μούφα, ούτε θα ανθίσει, ούτε θα αναπτυχθεί. Επομένως το νερό που έχω να προσφέρω εγώ, της γνώσης, αυτής που έχω συγκεντρώσει εγώ όλα αυτά τα χρόνια, στους τηλεθεατές και τους ανθρώπους, θα το προσφέρω όπου θέλω εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Συρίγο ειδικά για τους χαρακτηρισμούς. Θέλω να του πω ότι εγώ ποτέ δεν έχω προβεί σε χαρακτηρισμούς συναδέλφου από αέρος, κακοποιητικός, τοξικός, ντροπιαστικός και τα λοιπά, ποτέ δεν το έχω κάνει.

Ευχαριστώ και τις κυρίες του κ. Λιάγκα, οι οποίες πραγματικά, δηλαδή γελάω. Κοιτάξτε, κρίνετε πρώτα τον εαυτό σας και τις δικές σας τοποθετήσεις.

Εγώ ας πούμε παραδείγματος χάρη δεν έχω προκαλέσει ποτέ στη ζωή μου, ούτε με σκάνδαλα, ούτε με έρωτες, ούτε με τίποτα. Ζω μια ήσυχη ζωή, απομακρυσμένος ουσιαστικά, ούτε στα χαϊλίκια θα με δείτε, στις Μυκόνους και στις Αράχωβες και ξέρω εγώ τι. Και οι άνθρωποι που έχουν περάσει από τη ζωή μου είναι ακόμα δίπλα μου. Δηλαδή η ερωτική μας σχέση μπορεί να κράτησε από δύο μέχρι τριάντα χρόνια, αλλά η αγάπη και η φιλία μας διαρκεί για πάντα. Οι άνθρωποι που με κρίνουν, είναι οι άνθρωποι που σιχαίνονται αυτούς που επέλεξαν να κοιμούνται μαζί τους. Αυτό είναι ντροπή, πείτε στον κύριο Συρίγο» τόνισε ο Δημήτρης Παπανώτας.

