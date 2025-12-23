Σε υψηλούς τόνους σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας την αποχή προσώπων του ΑΝΤ1 από τον χθεσινό τηλεμαραθώνιο, εξαπολύοντας “πυρά” μέσα από την εκπομπή του.

«Χθες, εγώ θα περίμενα και κάποιους ανθρώπους του ομίλου, γενικότερα του ομίλου, να συμμετάσχουν. Τους είδα να είναι απόντες. Εμένα δεν μου άρεσε αυτό. Δεν θέλω να πω τώρα ονόματα… Και όταν έχεις ένα θετικό πρόσημο με 3.300.000 ευρώ δεν πας στα αρνητικά, ωστόσο, κάποιοι τραγουδιστές, κάποιοι άλλοι που είναι εδώ, του ομίλου ΑΝΤ1, θα έπρεπε να είναι.

Δεν ήταν, δικαίωμά τους είναι κλπ… Και πάντα υπάρχουν δικαιολογίες, είχα δουλειά κλπ… Οκ!», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

