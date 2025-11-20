Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας ξέσπασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, απαντώντας με αιχμηρό τρόπο στην κριτική που δέχτηκε η εκπομπή του Εδώ TV από τον διευθυντή του Yupiii, Κωνσταντίνο Αντωνάτο.

Στην ανάρτησή του, ο δημοσιογράφος κοινοποίησε το σχετικό απόσπασμα, όπου η εκπομπή του χαρακτηριζόταν ως «εκπομπή συγκεκριμένης αισθητικής αντίληψης με γνωστούς και αγνώστους της τηλεόρασης», και δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του.

«Ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει οποιαδήποτε κριτική, χωρίς όμως χαρακτηρισμούς αλλά με επιχειρήματα!» έγραψε ο Γκουντάρας, προσθέτοντας με νόημα: «Θα είχε ενδιαφέρον να μας εξηγήσει τι ακριβώς σημαίνει “γνωστοί άγνωστοι” & “συγκεκριμένης αισθητικής”».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στην επαγγελματική θέση του τηλεκριτικού: «Ο τύπος αυτός που δηλώνει τηλεκριτικός, νομίζω εργάζεται σε συγκεκριμένη εκπομπή και πληρώνεται από συγκεκριμένο κανάλι… Τα συμπεράσματα δικά σας».

Να σημειωθεί ότι ο Κωνσταντίνος Αντωνάτος εμφανίζεται τα Σαββατοκύριακα στην εκπομπή του Alpha, Καλύτερα δε γίνεται.

