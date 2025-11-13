Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Κώστας Τσουρός έδωσε την δική του, αιχμηρή, απάντηση στον Γιώργο Λιάγκα και τον Χάρη Λεμπιδάκη, με κύρια αναφορά την εντιμότητα και την αλήθεια.

Ο Κώστας Τσουρός χρησιμοποίησε την εκπομπή του στον ΣΚΑΪ για να απαντήσει στους ισχυρισμούς εναντίον του, εξηγώντας ότι η αρχική του σιωπή και ευγένεια δεν έπρεπε να παρερμηνευθούν ως αδυναμία.

Ειδικότερα, αμέσως μετά την προβολή του σχετικού αποσπάσματος, ο Κώστας Τσουρός σημείωσε χαρακτηριστικά πως «ο Γιώργος Λιάγκας, πριν απ’ οτιδήποτε πει ο Χάρης Λεμπιδάκης, είπε στον αέρα ότι είμαι ψεύτης και είπα ψέματα στον Χάρη Λεμπιδάκη. Μπορεί μετά να το μάζεψε γιατί κατάλαβε ότι είπε χοντράδα, από κει και πέρα όμως δεν καταλαβαίνω πως ένας παρουσιαστής που έχει καλεσμένο σε μια εκπομπή, για να κάνει μια συνέντευξη, υιοθετεί άκριτα τη μια πλευρά των γεγονότων χωρίς να έχει αναζητήσει την άλλη πλευρά. Ξέρετε πάρα πολύ καλά στην τηλεόραση ότι, όταν κάνουμε ένα ρεπορτάζ, διασταυρώνουμε τις πηγές μας και τις δυο πλευρές. Κανείς από την ομάδα του και ο ίδιος ο Γιώργος Λιάγκας δεν πήρε εμένα να με ρωτήσει και να ζητήσει την άποψη μου».

«Παρόλα αυτά, χωρίς να έχει επικοινωνήσει μαζί μου, βλέπω σήμερα ότι βγάζει μία ετυμηγορία, ότι εγώ είμαι ψεύτης, το λέει δημόσια και βλέπω στον αέρα πως ο Γιώργος Λιάγκας έχει βγάλει το συμπέρασμα ότι εγώ είπα ψέματα σε έναν πρώην συνεργάτη μου, χωρίς να ξέρει τη δική μου πλευρά. Δεν γίνεται έτσι το ρεπορτάζ. Επίσης, εγώ φημίζομαι για την αλήθεια και την εντιμότητά μου στον χώρο όλα αυτά τα χρόνια. Δυστυχώς δεν είμαστε όλοι ίδιοι».

«Αναφέρθηκε μέσα στη συνέντευξη ότι εγώ διαρρέω πράγματα, επειδή γνωριζόμαστε στον χώρο, ξέρουμε πάρα πολύ καλά και ποιος διαρρέει και ποιος μιλάει και ποιος δεν μιλάει. Όλοι οι συνάδελφοι μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι εγώ, τουλάχιστον, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, τους έχω πει ότι δεν θέλω να μιλάω και δεν θέλω να λέω τίποτα. Εν τέλει, δεν κατάλαβα, τον διώξαμε τον Χάρη Λεμπιδάκη ή αποχώρησε;» πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Κώστας Τσουρός στον αέρα της καθημερινής του εκπομπής στον ΣΚΑΪ.