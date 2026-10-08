Στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε ο Λάκης Λαζόπουλος, μέσα από τη συχνότητα του MEGA και την εκπομπή «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», το βράδυ της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου 2026.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε ξαφνικά και αρχίσαμε όλοι να ρωτάμε, να μάθουμε, να ψάχνουμε το γιατί. Όπως ακόμα ψάχνουμε να βρούμε γιατί έφυγαν τα παιδιά στα Τέμπη, γιατί κάηκαν οι άνθρωποι στο Μάτι. Από τους πολλούς στον έναν και από τον έναν στους πολλούς υπάρχει μια λέξη που τους συνδέει όλους μαζί… το άδικο της απώλειας», είπε αρχικά ο Λάκης Λαζόπουλος.

«Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε σε ένα διαμέρισμα που παρίστανε το ιατρείο. Γιατί από κάτω δεν έγραφε τίποτα. Και όλοι οι έλεγχοι που πήγαν εκεί το έβλεπαν ότι δεν γράφει τίποτα, αλλά δεν έκαναν κάτι. Η γιατρός δεν το συνόδευσε εκεί γιατί έπρεπε στο “Ελπίς” να του εξηγήσει τι του έκανε. Αυτός ήταν ο λόγος που δεν πήγε. Ούτε αυτή, ούτε ο γιατρός που κοιμόταν την ώρα της ανατροπής», πρόσθεσε.

«Εγώ δεν πήγα στον γιατρό αυτόν και δεν πήγα γιατί η γυναίκα μου είχε ακολουθήσει έναν άλλον του Κολωνακίου. Τέτοιας ειδικότητας περίπου. Που της είπε “δεν χρειάζεται να κάνεις εξετάσεις” ενώ είχε περάσει καρκίνο, “θα κάνουμε εδώ τις καλές, τις ακριβές, που θα στα δείξουν όλα”. Και δεν έδειξαν τίποτα.

Εγώ πιστεύω ότι ο Μαζωνάκης έφυγε νεκρός από την Καρνεάδου. Πως κανονίστηκαν έτσι, που ο θάνατος έγινε στις 15:22, γιατί τότε έπαθε την ανακοπή, να έχει γραφτεί ότι έγινε τελικά στις 17:20 στο “Ελπίς”… Δυο φορές πέθανε; Ο χρόνος δεν μπαζώνεται», συμπλήρωσε ο Λάκης Λαζόπουλος.

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