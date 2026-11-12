Με ένα ακόμη νέο επεισόδιο του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» επέστρεψε στους τηλεοπτικούς δέκτες ο Λάκης Λαζόπουλος, το βράδυ της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου 2026, μέσα από τη συχνότητα του Mega. Σχολιάζοντας καυστικά την επικαιρότητα και τα τεκταινόμενα της showbiz, ο δημοφιλής δημιουργός δεν άφησε ασχολίαστο το σκάνδαλο των τελευταίων ημερών γύρω από γνωστή ΜΚΟ, κάνοντας μια σύντομη αλλά ιδιαίτερα αιχμηρή παρέμβαση.

Έτσι, ενώ προβλήθηκαν στον αέρα του MEGA πλάνα από τα πρόσφατα ρεπορτάζ, ο Λάκης Λαζόπουλος θέλησε να σχολιάσει πως «αυτό που έγινε με την ΜΚΟ, που άρπαζαν τα λεφτά τα οποία ήταν για τα παιδιά, για να θεραπευτούν, με τα πούρα και τα τέτοια… Αυτές οι μη κυβερνητικές οργανώσεις πρέπει να ελεχθούν όλες, νομίζω, γιατί ζήτημα αν είναι 10 που κάνουν κάποιο έργο».

«Θα βρεις τους περισσότερους κυβερνητικούς να ‘ναι σε αυτές τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Αυτά τα πούρα, άμα κοιτάξουμε προσεκτικά πως φαίνονται στα στόματα που δεν τα δικαιούνται, νομίζω ότι πρέπει όλη μέρα να προσέχουμε”.

«Αν το ιατρείο είναι ιατρείο, αν ο παππάς είναι παππάς, αν ο υπουργός είναι υπουργός, αν ο άνθρωπος είναι άνθρωπος» συμπλήρωσε, ακόμα, ο Λάκης Λαζόπουλος σ’ αυτό το νέο επεισόδιο για το “Αλ Τσαντίρι Νιουζ” στο MEGA.

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