Έντονα αντέδρασε ο Γιώργος Τσαλίκης στη δημόσια τοποθέτηση της Αφροδίτης Μάνου σχετικά με το λαϊκό προσκύνημα στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η τραγουδίστρια, με ανάρτησή της, είχε αναφέρει πως δεν γνώριζε ούτε τον ίδιο ούτε την πορεία του, επικρίνοντας παράλληλα το γεγονός ότι αμέτρητος κόσμος επέλεξε να του απευθύνει με αυτόν τον τρόπο το ύστατο χαίρε την ημέρα της εξοδίου ακολουθίας.

Ο Γιώργος Τσαλίκης απάντησε μέσω Instagram Story, δημοσιεύοντας φωτογραφία της Αφροδίτης Μάνου και συνοδεύοντάς την με ένα ιδιαίτερα αιχμηρό μήνυμα. Στην ανάρτησή του αναγνώρισε αρχικά τη μεγάλη καλλιτεχνική διαδρομή της, υποστήριξε όμως ότι το σχόλιό της απαξίωσε τόσο τον εκλιπόντα όσο και τους ανθρώπους που θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν.

Παράλληλα, επέλεξε ως μουσική υπόκρουση το τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη «Ποτέ, Ποτέ».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιώργου Τσαλίκη

«Σεβαστή η μεγάλη διαδρομή της Αφροδίτης Μάνου.

Αλλά όταν δηλώνεις ότι “δεν ήξερα ούτε τον άνθρωπο, ούτε τη δουλειά του”, το πιο αξιοπρεπές είναι να μη σχολιάζεις και να μην απαξιώνεις τον τρόπο που επέλεξαν χιλιάδες άνθρωποι που ξέρουν ποιος είναι και τον εκτιμούν να τον αποχαιρετήσουν και να το κάνεις την ημέρα της κηδείας του! Η καλλιτεχνική αξία δεν μετριέται με το δικό σας μέτρο αγαπητή… Εσείς μπορείτε να έχετε άποψη… Αλλά εφόσον δε γνωρίζετε τη δισκογραφία του και τον ίδιο πώς έχετε άποψη;

Ο σεβασμός στον νεκρό, ευτυχώς, δεν είναι μουσικό είδος… Είναι μια αρχαία πανανθρώπινη αξία που προφανώς δεν έχετε… Λυπηρό…», έγραψε ο Γιώργος Τσαλίκης.

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