Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Βασίλειος Κωστέτσος ξέσπασε μέσα από ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μετά την αποκάλυψη ότι γνωστός παρουσιαστής καταδικάστηκε για υπόθεση revenge porn.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας, χωρίς να αναφέρει ονόματα, σχολίασε τα περιστατικά διαρροής προσωπικών βίντεο, τονίζοντας πως είναι αδιανόητο να τραβά κανείς τέτοιου είδους υλικό και στη συνέχεια να παραπονιέται για τις συνέπειες.

«Αυτή η ιστορία μετά εορτής με τα ροζ βίντεο ας τελειώσει επιτέλους! Θα πρέπει να είσαι ηλίθιος ή χαζός – χαζή να κάθεσαι να σε παίρνουν βίντεο ενώ τσιμπ@ύκον@σαι ή πα@τουζ@ν@σαι και μετά να ζητάς τα ρέστα!», έγραψε ο Βασίλειος Κωστέτσος σε story του στο Instagram, συμπληρώνοντας: «Κανένας και καμία λογικός ενήλικας άνθρωπος δεν νομίζω ότι φαντάζεται πως αυτά τα “προσωπικά” και καλά βίντεο δεν θα τα δει κανείς ή δεν θα διαρρεύσουν ή δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ! Όταν ήδη όλοι ξέρουμε ότι καμία σχέση και κανένας γάμος πλέον δεν κρατάει για πάντα! Και εμπιστοσύνη δεν έχεις ούτε στον… Κ, εντάξει έλεος!».

Η αιχμηρή ανάρτηση του Βασίλειου Κωστέτσου

Να θυμίσουμε ότι ο γνωστός παρουσιαστής καταδικάστηκε από την ελληνική δικαιοσύνη για τη διαρροή ροζ βίντεο με την πρώην σύντροφό του. Το περιστατικό είχε συμβεί το 2016 και το δικαστήριο του επέβαλε αποζημίωση 10.000 ευρώ.

