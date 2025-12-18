Τη δική του θέση σχετικά με τις σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον πασίγνωστο τραγουδιστή που κατηγορείται για ασέλγεια, εξέφρασε ο Βασίλειος Κωστέτσος. Μέσα από μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram, ο γνωστός σχεδιαστής μοιράστηκε τους προβληματισμούς του για τη σοβαρότητα τέτοιων υποθέσεων που συγκλονίζουν την κοινή γνώμη, παίρνοντας σαφή θέση απέναντι στα γεγονότα.

Μέσα σ’ όλα, ο γνωστός σχεδιαστής μόδας είπε πως πολλές φορές, κάποια πρόσωπα που παρουσιάζονται ως θύματα, είναι αυτοί οι θύτες στις υποθέσεις αυτές. Ο ίδιος σημείωσε πως συμπεριφέρονται σε αυτές τις καταστάσεις, τονίζοντας πως «στην αρχή προκαλούν, πλησιάζουν, συναινούν και εκ των υστέρων, εάν δεν πάρουν αυτό που θέλουν -που έχουν στη στρατηγική του μυαλού τους- θυματοποιούνται, εκβιάζοντας σύμφωνα με τα “τρωτά” σημεία του υποτιθέμενου θύτη!»

Η αιχμηρή ανάρτηση του Βασίλειου Κωστέτσου

«Σύμφωνα με τις νεότερες εξελίξεις στις κατηγορίες εναντίον του τραγουδιστή, είναι όπως τα είχα γράψει προχθές!!!!

Γιατί, όπως έγραψα, όλοι στην αρχή προκαλούν, πλησιάζουν, συναινούν και εκ των υστέρων, εάν δεν πάρουν αυτό που θέλουν -που έχουν στη στρατηγική του μυαλού τους- θυματοποιούνται, εκβιάζοντας σύμφωνα με τα “τρωτά” σημεία του υποτιθέμενου θύτη!

Γι’ αυτό οι διάφοροι καλοθελητές δημοσιογράφοι ας μην προτρέχουν… Λες και αυτοί δεν ξέρουν… Τι συμβαίνει στους χώρους μας!».

govastiletto.gr -Βασίλειος Κωστέτσος: «Κόλαφος» για τον Νότη Σφακιανάκη – «Θλιβερή δημοσιογραφία, ούτε παλιακό κομμωτήριο…»