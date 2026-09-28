Καθυστερούν οι δικαστικές εξελίξεις γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς εκκρεμούν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θα ρίξουν φως στα αίτια της απώλειας του δημοφιλούς τραγουδιστή. Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις ότι τα ευρήματα θα παραδίδονταν εντός της εβδομάδας, η δημοσιογράφος Νάντια Αλεξίου αποκάλυψε στην εκπομπή «Happy Day» πως ένα γραφειοκρατικό κόλλημα φέρνει προσωρινό «φρένο» στη διαδικασία εργαστηριακού ελέγχου των δειγμάτων.

Αναζητείται λύση στο εξωτερικό

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος, ο παθολογοανατόμος που επρόκειτο να αναλάβει τη διενέργεια των εξετάσεων δεν μπορεί τελικά να προχωρήσει στη διαδικασία, λόγω ειδικής διάταξης που αφορά την εργασία του σε δημόσιο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, η σύμβασή του ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου και πρόκειται να ανανεωθεί την 1η Ιανουαρίου 2027. Με βάση το συγκεκριμένο καθεστώς, μεσολαβεί ένα διάστημα έξι μηνών κατά το οποίο δεν μπορεί να αναλάβει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει μια δυσλειτουργία στη διενέργεια των τοξικολογικών εξετάσεων, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμο κομμάτι της έρευνας. Η καθυστέρηση δεν αφορά, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες πληροφορίες, κάποιο εύρημα που έχει ήδη προκύψει από τις εξετάσεις, αλλά το ποιος θα τις διενεργήσει και θα υπογράψει τα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν στο «Happy Day», υπάρχει ακόμη ένας παθολογοανατόμος που θα μπορούσε να αναλάβει τη διαδικασία, ωστόσο βρίσκεται κοντά στη συνταξιοδότηση και δεν επιθυμεί να αναλάβει μια υπόθεση η οποία ενδέχεται να μην έχει ολοκληρωθεί μέχρι την αποχώρησή του. Σε μια τέτοια περίπτωση θα ήταν αναγκασμένος να παραδώσει στη συνέχεια την υπόθεση σε άλλον συνάδελφό του, γεγονός που φαίνεται να αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που δυσκολεύει την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εξετάζονται λύσεις που θα μπορούσαν να επιταχύνουν τη διαδικασία. Μία από αυτές αφορά την αποστολή των δειγμάτων στο εξωτερικό, ενώ μία άλλη δυνατότητα είναι να υπάρξει η συνδρομή τεχνικών συμβούλων, οι οποίοι θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία και να υπογράψουν τις εξετάσεις, εφόσον ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Παράλληλα, παραμένουν σε αναμονή και τα αποτελέσματα της βιοψίας καρδιάς. Η συγκεκριμένη εξέταση αναμένεται να δείξει εάν υπήρχε κάποιο πρόβλημα στην καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη, το οποίο θα μπορούσε να έχει σημασία για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

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