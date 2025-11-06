Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Παρά τις φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα για ένταση ανάμεσα στην Κόνι Μεταξά και τον πατέρα της, Λευτέρη Πανταζή, οι δυο τους έδωσαν στα σενάρια ένα τέλος, ποζάροντας αγκαλιά στην πρεμιέρα του τραγουδιστή και της Άντζελας Δημητρίου.

Η Κόνι Μεταξά και ο Λευτέρης Πανταζής χαμογέλασαν στους φωτογράφους, δείχνοντας ενωμένοι, την ώρα που οι φήμες για «ρήξη» στη σχέση τους είχαν φουντώσει.

Το τελευταίο διάστημα υπήρξαν δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ψυχρό κλίμα ανάμεσα σε πατέρα και κόρη, με αφορμή δηλώσεις της Κόνι Μεταξά αλλά και τη φιλία του Λευτέρη Πανταζή με τον πρώην σύζυγό της, Μάριο Καπότση.

Μάλιστα, ο Γιώργος Λιάγκας πρόσφατα είχε αναφέρει ότι: «Η Κόνι με τον Πανταζή δεν περνάνε καλή φάση τώρα, δεν είναι κοντά, μακάρι να τα ξαναβρούν», αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπήρχαν διαφωνίες ανάμεσά τους.

Στο παρελθόν, ο Λευτέρης Πανταζής είχε δηλώσει ότι, παρά το γεγονός πως η Κόνι χώρισε, ο ίδιος θα διατηρήσει επαφές με τον πρώην γαμπρό του, αφού έχουν κοινή επαγγελματική δραστηριότητα.

