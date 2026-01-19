Η Κόνι Μεταξά μίλησε στην εκπομπή «Breakfast@Star» και ξεκαθάρισε ότι δεν είναι της λογικής να βάζει στόχους για τη νέα χρονιά.

Όπως είπε, όταν βάζεις συγκεκριμένα πλάνα και δεν τα πετυχαίνεις, στο τέλος νιώθεις ότι απέτυχες — γι’ αυτό προτιμά να αφήνει τα πράγματα να κυλήσουν φυσικά και να δουλεύει με συνέπεια.

«Δεν έχω σκεφτεί τίποτα για το 2026. Δεν βάζω ποτέ στόχους, γιατί ποτέ δεν τους ακολουθώ. Το αφήνω να εξελιχθεί από μόνο του. Δεν πιστεύω στους στόχους, γιατί αν δεν τους πετύχεις, νιώθεις σαν να αποτύχεις. Καλύτερα να μην βάζεις τίποτα και να δουλεύεις μέχρι να το φέρεις εις πέρας», είπε χαρακτηριστικά.

Όταν ο δημοσιογράφος τη ρώτησε αν είναι έτοιμη για νέο κεφάλαιο στα προσωπικά της, η Κόνι απάντησε αρνητικά. «Δεν προχωράω τώρα. Θέλω να κάνω λίγο κοζερί μόνη μου, να ταξιδέψω με το σκυλί μου, να κάνω ό,τι θέλω. Να μην δίνω λογαριασμό σε κανέναν και να νιώθω ελεύθερη και όμορφη», τόνισε.

