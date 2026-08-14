Μερικές ημέρες ξεγνοιασιάς στα Κουφονήσια πέρασε η Κόνι Μεταξά, έχοντας δίπλα της αγαπημένους φίλους και πρόσωπα από το στενό της περιβάλλον.

Η τραγουδίστρια και performer επέλεξε το δημοφιλές νησί των Κυκλάδων για να απολαύσει το καλοκαίρι, αφήνοντας για λίγο πίσω τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Μέσα από το φωτογραφικό άλμπουμ που μοιράστηκε στα social media, έδωσε μια γεύση από τις διακοπές της, με στιγμιότυπα από τις βουτιές, τις βόλτες και τις χαλαρές ώρες που πέρασε με την παρέα της.

Ανάμεσα στους φίλους που βρέθηκαν μαζί της ήταν και η Ελένη Φουρέιρα.

Οι δύο τραγουδίστριες, που συνδέονται με στενή φιλία, πόζαραν μαζί στον φακό, με την Κόνι Μεταξά να συμπεριλαμβάνει τη συγκεκριμένη φωτογραφία στην καλοκαιρινή συλλογή που δημοσίευσε στο Instagram.

Οι εικόνες αποτυπώνουν το ανέμελο κλίμα των διακοπών τους, με τις δύο φίλες να απολαμβάνουν τον ήλιο, τη θάλασσα και την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα των Κυκλάδων.

View this post on Instagram A post shared by Konnie Metaxa (@kmetaxa)

Govastiletto.gr – Κόνι Μεταξά: Η τρυφερή φωτογραφία με τον Λευτέρη Πανταζή με φόντο το ηλιοβασίλεμα