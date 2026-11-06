Για μια προηγούμενη ερωτική της εμπειρία, κατά την οποία ένιωσε πως απομακρύνθηκε από τον πραγματικό της εαυτό προκειμένου να γίνει αρεστή, μίλησε η Κόνι Μεταξά.

Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε ότι έχει μετανιώσει για τη συγκεκριμένη στάση και πλέον επιλέγει να εκφράζεται αυθεντικά, χωρίς να προσαρμόζει τη συμπεριφορά της στις προσδοκίες των άλλων.

Σε δηλώσεις της στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», που προβλήθηκαν την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει σήμερα το φλερτ.

«Σταμάτησα να προσπαθώ να είμαι κάτι διαφορετικό για να αρέσω»

Η Κόνι Μεταξά εξομολογήθηκε πως στο παρελθόν είχε μπει στη διαδικασία να υιοθετήσει έναν διαφορετικό τρόπο συμπεριφοράς, πιστεύοντας ότι έτσι θα κέρδιζε το ενδιαφέρον ενός ανθρώπου.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, τελικά αυτή η προσπάθεια δεν είχε το αποτέλεσμα που επιθυμούσε, ενώ την απομάκρυνε από την προσωπικότητά της.

«Έχω χάσει την Κόνι για έναν έρωτα και το μετάνιωσα φουλ. Πέρασε καιρός και άρχισα να κάνω μόνο αυτά τα πράγματα, τα οποία αισθανόμουν ότι είναι αυθεντικά για την Κόνι και σταμάτησα να προσπαθώ να είμαι κάτι διαφορετικό για να αρέσω στους άλλους. Έχω μπει στα παπούτσια κάποιου άλλου για να του αρέσω και πάλι δεν του άρεσα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η στάση της απέναντι στο φλερτ

Η τραγουδίστρια μίλησε και για το φλερτ μέσω των social media, αποκαλύπτοντας πως αυτή την περίοδο δεν αποτελεί κάτι που την απασχολεί ιδιαίτερα.

Όπως εξήγησε, έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από την τελευταία φορά που ένιωσε έλξη για κάποιον άντρα, χωρίς να δείχνει ότι αναζητά ενεργά μια νέα γνωριμία.

«Δεν ξέρω τι γίνεται με το φλερτ στα social media. Δεν δίνω καμία σημασία. Αυτή την περίοδο δεν δίνω καθόλου σημασία στο φλερτ. Έχει περάσει πάρα πολύς καιρός από την τελευταία φορά που κάποιος μου άρεσε», ανέφερε.

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