Κόνι Μεταξά: Επανασύνδεση με τον πατέρα της, Λευτέρη Πανταζή λίγο καιρό μετά την κρίση στη σχέση τους

Η Κόνι Μεταξά βρέθηκε στο νυχτερινό μαγαζί που εμφανίζεται ο πατέρας της, Λευτέρης Πανταζής, με εκείνον να μην μπορεί να συγκρατήσει τη χαρά του και να πηγαίνει κοντά της, αφιερώνοντάς της τις επιτυχίες του, ενώ εκείνη συγκινημένη, τον παίρνει αγκαλιά.

Στα φωτογραφικά κλικ αποτυπώνεται η χαρά του Λευτέρη Πανταζή για την παρουσία της μονάκριβης κόρης του εκεί, ενώ η Κόνι Μεταξά τον κοιτάζει πότε με χαμόγελο, πότε με συγκίνηση και τρυφερότητα.

Πρόσφατα, ο διαχρονικός τραγουδιστής είχε δηλώσει για εκείνη: «Το παιδί μου είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί, το ξέρει, της το έχω πει. Θέλω όλοι οι γονείς αν γίνεται να μην χωρίζουν, ποτέ να μην είναι μακριά από τα παιδιά τους, τα παιδιά δεν φταίνε σε τίποτα, οι δικοί μας εγωισμοί φταίνε. Τα παιδιά θέλουν τους γονείς, τους θέλουν μαζί, ασχέτως αν έχουν χωρίσει».

Μάλιστα, ο καταξιωμένος τραγουδιστής είχε κάνει πριν λίγες ημέρες και μια συγκινητική αφιέρωση στην κόρη του, μέσα από το νέο του τραγούδι, με τίτλο «Κόρη Μου», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

