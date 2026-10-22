Η Κόνι Μεταξά μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» για προσωπικές στιγμές της ζωής της, αναφερόμενη τόσο στο διαζύγιό της από τον Μάριο Καπότση, όσο και στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε πρόσφατα ο πατέρας της, Λευτέρης Πανταζής, στα social media.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως την περίοδο του χωρισμού της αντιμετώπιζε βαριά κατάθλιψη, διευκρινίζοντας ότι η ψυχική της δυσκολία δεν ξεκίνησε με το τέλος του γάμου της. Όπως εξήγησε, η ψυχοθεραπεία, τη βοήθησε να ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη φάση.

«Μακάρι να μην ξαναπαντρευτώ, είναι πανάκριβοι οι γάμοι. Την περίοδο του διαζυγίου είχα βαριά κατάθλιψη. Δεν ήταν το θέμα να ξεπεράσω τον χωρισμό. Την κατάθλιψη έπρεπε να ξεπεράσω, υπήρχε από πριν. Την ξεπέρασα με ψυχοθεραπεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αντίδραση στα σχόλια για τον Λευτέρη Πανταζή

Η Κόνι Μεταξά αναφέρθηκε και στην κριτική που δέχτηκε ο πατέρας της στο διαδίκτυο, με αφορμή μια πρόσφατη φωτογραφία του στην οποία φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει φίλτρο. Η ίδια δεν έκρυψε την ενόχλησή της για τα σχόλια και αποκάλυψε πως απάντησε σε όσους τον επέκριναν.

«Είπαν κακίες για τον γλυκούλη τον πατέρα μου, που δεν πείραξε ποτέ κανέναν. Μπήκα σε όλα τα σχόλια από κάτω και τους έβριζα. Μπορεί να έβαλε το φίλτρο και να του άρεσε, δεν ξέρω. Όπως και να ’χει, ποιος μπαίνει στη διαδικασία να κράξει έναν μεγάλο άνθρωπο; Τι τους νοιάζει; Όλοι δεν προσπαθούμε να μαζέψουμε λεφτά, να αλλάξουμε τις μούρες μας;», σχολίασε.

Η εικόνα που έχει για τον εαυτό της και το φλερτ στον δρόμο

«Εννοείται ότι κάθομαι μπροστά στον καθρέφτη και λέω τι κούκλα είμαι. Αλλά, όπως κάθε γυναίκα, άλλες μέρες λέω τι μπάζο είμαι», ανέφερε με χιούμορ.

Τέλος, σχολίασε και το φλερτ στον δρόμο, εκφράζοντας την άποψη ότι οι κόρνες και τα σφυρίγματα δεν έχουν θέση στη σημερινή εποχή.

«Δεν με φλερτάρουν με κόρνες και σφυρίγματα στον δρόμο, πού ζούμε, στο 1995;», είπε χαρακτηριστικά.

Govastiletto.gr – Κόνι Μεταξά: Ξεσπά για τα σχόλια κατά του πατέρα της, Λευτέρη Πανταζή – «Ουστ από εδώ»