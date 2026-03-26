Ο Γρηγόρης Μπάκας εντόπισε την Κόνι Μεταξά στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η ίδια έκανε δηλώσεις στην κάμερα του «Πρωινού» του ΑΝΤ1 και ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για την κρίση που πέρασε η σχέση με τον πατέρα της, Λευτέρη Πανταζή, την προσωπική της ζωή, αλλά και τον πρώην σύζυγό της, Μάριο Καπότση.

Αρχικά, με αφορμή το τραγούδι που της αφιέρωσε ο μπαμπάς της, αλλά και την μεταξύ τους σχέση, ανέφερε: «Ναι, είναι γλυκούλης. Έτσι δεν είμαστε όλοι με τους γονείς μας; Απλά, τα δικά μας, τα ξέρετε».

«Γκομενικά δεν έχω κάνει το επόμενο βήμα, και δεν θέλω. Και να υπήρχε κάτι, δεν είμαι σε φάση που θέλω να κάνω κάτι σοβαρό. Περνάω τέλεια με τον εαυτό μου. Δεν μου λείπει ένας σύντροφος.

Δεν είναι φυσιολογικό να πηδάμε από σχέση σε σχέση. Αν φεύγεις από κάτι μεγάλο και πηγαίνεις σε μια σχέση μαϊμού, κάτι δεν πάει καλά μέσα σου. Εγώ είμαι καλά μέσα μου», ανέφερε στη συνέχεια για την προσωπική της ζωή.

Κλείνοντας, όταν ο δημοσιογράφος της είπε πως συνάντησε πρόσφατα τον Μάριο Καπότση, η ίδια είπε: «Τέλεια, δεν θέλω να μιλήσω για τον Μάριο. Δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε».

