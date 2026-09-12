Για τον ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο επιλέγει να παρουσιάζει τα live της μίλησε η Κόνι Μεταξά, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media λίγο πριν από τη συναυλία της.

Η τραγουδίστρια εξήγησε πως στις εμφανίσεις της δεν περιορίζεται μόνο στο τραγούδι, αλλά συνδυάζει στοιχεία από την υποκριτική, το musical και τη σκηνοθεσία, αντικείμενα που έχει σπουδάσει. Παράλληλα, προσθέτει και στοιχεία stand up, καθώς όπως είπε, από μικρή της άρεσε να κάνει τον κόσμο να γελάει.

Όπως αποκάλυψε, για ένα διάστημα δεν είχε σκεφτεί να αξιοποιήσει όλα όσα είχε μάθει στις σπουδές της πάνω στη σκηνή. Ωστόσο, μετά τον χωρισμό της και την έντονη κριτική που δέχτηκε, αποφάσισε να μην επηρεάζεται πλέον από τις απόψεις των άλλων.

«Όταν χώρισα και έπεσαν όλοι να με φάνε, αποφάσισα να μη με νοιάζει. Σκέφτηκα ότι αφού όλοι με κράζουν, ας κάνω αυτό που θέλω. Πάντα το ψιλοέκανα αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Κόνι Μεταξά τόνισε, πως πλέον επιλέγει να τραγουδά τα κομμάτια που θέλει με τον δικό της τρόπο και να προσθέτει ανάμεσα στο πρόγραμμα τα χιουμοριστικά στοιχεία που την εκφράζουν.

«Η απάντηση λοιπόν στο τι κάνει η Κόνι Μεταξά όταν ανεβαίνει στη σκηνή είναι τα πάντα. Ό,τι μπορείς να φανταστείς λογικά το λέω», είπε, καλώντας παράλληλα το κοινό να παρακολουθήσει από κοντά ένα live της για να καταλάβει καλύτερα τι εννοεί.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Konnie Metaxa (@kmetaxa)

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