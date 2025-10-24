Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Κόνι Μεταξά παρευρέθηκε στο listening party για το νέο άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρα και όπως ήταν αναμενόμενο, δεν γλίτωσε τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για την προσωπική της ζωή, αλλά και για τον πατέρα της, Λευτέρη Πανταζή.

Τα τηλεοπτικά συνεργεία τη ρώτησαν τόσο για τη συνεργασία του τραγουδιστή με την Άντζελα Δημητρίου, όσο και για τη σχέση που εκείνος διατηρεί με τον πρώην σύζυγό της, Μάριο Καπότση.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, η ίδια ανέφερε σχετικά με το καλλιτεχνικό σχήμα του πατέρα της: «Πιστεύω πως το σχήμα του μπαμπά μου με την Άντζελα Δημητρίου θα έχει μεγάλη επιτυχία. Έχουν ξανασυνεργαστεί με τεράστια απήχηση, είναι ένα δίδυμο που δύσκολα θα αποτύχει».

Αναφερόμενη στις αλλαγές στην εμφάνισή της, αποκάλυψε: «Αφαίρεσα το υλικό από τα χείλη μου, γιατί είχαν περάσει πολλά χρόνια και είχε μετακινηθεί. Ήταν καιρός να το αφαιρέσω».

Όταν, ωστόσο, η συζήτηση πήγε στη σχέση του πατέρα της με τον πρώην σύζυγό της, η Κόνι Μεταξά προτίμησε να μην επεκταθεί, απαντώντας λακωνικά: «Περσινά ξινά σταφύλια».