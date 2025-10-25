Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Ελένη Φουρέιρα παρουσίασε, σε μια εκρηκτική βραδιά στο Lohan στο Γκάζι, το νέο άλμπουμ της, το οποίο φέρει τον τίτλο «Hybrid». Η δημοφιλής τραγουδίστρια σύστησε τα 13 ολοκαίνουργια κομμάτια της, χαρίζοντας στους παρευρισκόμενους μια αξέχαστη εμπειρία γεμάτη μουσική και ενέργεια.

Μεταξύ εκείνων που έδωσαν το «παρών» στο πάρτι ήταν και η καλή της φίλη, Κόνι Μεταξά. Τις δυο γυναίκες είναι γνωστό ότι τις συνδέει μια βαθιά φιλία, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές, που τις έχουμε δει σε κοινά στιγμιότυπα στα social media, εκτός δουλειάς.

Η Κόνι Μεταξά, για ακόμη μια φορά έκανε αισθητή τη παρουσία της.

Μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και αποκάλυψε για την εξωτερική της εμφάνιση: «Αφαίρεσα το υλικό από τα χείλη μου, γιατί είχαν περάσει πολλά χρόνια και είχε μετακινηθεί. Ήταν καιρός να το αφαιρέσω».

Για το event επέλεξε μια πολύ σικ εμφάνιση. Συγκεκριμένα, φόρεσε ένα λευκό πουκάμισο με μπορντό κορσέ από πάνω, δίνοντας μια πιο sexy αίσθηση στο ανδρόγυνο look της.

Πηγή: NDP Photo Agency

