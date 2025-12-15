Η Κόνι Μεταξά βρέθηκε καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή στο YouTube και μίλησε ανοιχτά για τη διαδρομή της, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε, αλλά και για την προσωπική της ζωή.

Αναφερόμενη στα χρόνια των σπουδών της στο εξωτερικό, η τραγουδίστρια τόνισε πως εκεί ένιωσε για πρώτη φορά ότι κρίνεται αποκλειστικά για το ταλέντο της.

«Όταν βρέθηκα στο πανεπιστήμιο και κανείς δεν γνώριζε ποια είμαι, ήμουν από τις καλύτερες και άκουγα συνεχώς “μπράβο”. Εκεί πήρα την πρώτη ουσιαστική επιβεβαίωση. Δεν υπήρχε κανένα όφελος για κανέναν, απλώς έβλεπαν αυτό που κάνω και το αναγνώριζαν», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια παραδέχτηκε πως αυτή η εμπειρία της έδωσε ισορροπία και τη βοήθησε να μην πιστέψει όσα σκληρά της καταλόγιζαν.

Όπως εξομολογήθηκε, αν δεν είχε φύγει στο εξωτερικό, ίσως να είχε καταρρεύσει ψυχολογικά, καθώς τότε θα θεωρούσε αληθινά όλα όσα της καταλόγιζαν. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως ποτέ δεν χρησιμοποίησε το όνομα των γονιών της για να ευνοηθεί επαγγελματικά.

Μιλώντας για την πορεία της στην Ελλάδα, ανέφερε πως για χρόνια κουβαλούσε τη «ρετσινιά» της ατάλαντης. «Αυτή η ταμπέλα κολλάει εύκολα στα παιδιά διάσημων γονιών. Ένιωθα ότι έπρεπε να προσπαθώ δέκα φορές περισσότερο από κάποιον άλλο για να αποδείξω ότι αξίζω. Χρειάστηκαν πολλά χρόνια ψυχοθεραπείας για να καταλάβω ότι αυτό δεν ισχύει», εξήγησε.

Σε ερώτηση για τα αρνητικά σχόλια, η Κόνι Μεταξά παραδέχτηκε πως τη πληγώνουν, ανάλογα με την ημέρα και τη ψυχολογία της. «Πάντα με επηρεάζουν. Δεν διάλεξα τους γονείς μου, αλλά διάλεξα αυτή τη δουλειά γνωρίζοντας ότι θα δεχτώ κριτική. Ή έχω γερό στομάχι ή είμαι λίγο τρελή», είπε με ειλικρίνεια.

