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Κόνι Μεταξά: Η τρυφερή φωτογραφία με τον Λευτέρη Πανταζή με φόντο το ηλιοβασίλεμα

Οι δυο τους διατηρούν ένα ιδιαίτερα στενό δεσμό...
Βασίλης Κοντζεδάκης
10.08.2026 | 19:00 UPD:10.08.2026, 15:09
Κόνι Μεταξά: Η τρυφερή φωτογραφία με τον Λευτέρη Πανταζή με φόντο το ηλιοβασίλεμα

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Ο Λευτέρης Πανταζής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους του μια όμορφη, οικογενειακή στιγμή. Ο γνωστός τραγουδιστής ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία, στην οποία ποζάρει μαζί με την κόρη του, Κόνι Μεταξά.

Πατέρας και κόρη βρίσκονται στα Φιλιατρά και φωτογραφήθηκαν αγκαλιασμένοι σε ένα μπαλκόνι, έχοντας πίσω τους το εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα και τη θάλασσα. Μαζί τους ήταν και το αγαπημένο σκυλάκι της Κόνι, το οποίο εκείνη κρατούσε στην αγκαλιά της.

«Ηλιοβασίλεμα στα Φιλιατρά», έγραψε ο Λευτέρης Πανταζής στη λεζάντα της ανάρτησής του, προσθέτοντας ένα τριαντάφυλλο.

Οι δυο τους διατηρούν ένα ιδιαίτερα στενό δεσμό και δεν είναι λίγες οι φορές που μοιράζονται δημόσια κοινά τους στιγμιότυπα. Η νέα φωτογραφία τους αποτυπώνει μια ακόμη χαλαρή στιγμή από τις καλοκαιρινές τους ημέρες.

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