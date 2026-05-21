Η Κόνι Μεταξά εξέφρασε δημόσια την απορία της μέσα από Instagram stories σχετικά με το πώς πολλοί influencers στην Ελλάδα καταφέρνουν να αποκτούν ακίνητα και να δημιουργούν εταιρείες.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Να ρωτήσω κάτι, αλήθεια χωρίς hate; Πώς μαζεύετε οι influencers αρκετά λεφτά για να αγοράσετε σπίτια; Όχι ένας, όχι δύο, αλλά πολλοί. Εγώ κάνω αυτή τη δουλειά 10 χρόνια και παράλληλα κάνω άλλες δύο και ούτε ενοίκιο δεν έχω να δώσω κάθε μήνα».

Η ίδια συνέχισε, τονίζοντας ότι βλέπει πολλούς να λανσάρουν προϊόντα και επιχειρήσεις σε μεγάλη κλίμακα: «Το ίδιο ισχύει και για τις εταιρίες που ανοίγουν όλοι. Εγώ ξεκίνησα με ένα προϊόν γιατί δεν είχα λεφτά για ολόκληρη σειρά και όλοι οι άλλοι βγάζετε προϊόντα 10-10».

Σε δεύτερο story, η τραγουδίστρια πρόσθεσε με απογοήτευση: «Τι κάνω λάθος ρε μαλ@@α;»

Η τοποθέτησή της προκάλεσε συζητήσεις στα social media, καθώς άνοιξε ξανά τη συζήτηση για τα έσοδα των influencers και τον τρόπο που λειτουργεί η digital οικονομία στην Ελλάδα.