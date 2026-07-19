Στιγμές από τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Σαντορίνη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Κόνι Μεταξά, δημοσιεύοντας μια σειρά από φωτογραφίες στον λογαριασμό της στα social media.

Η τραγουδίστρια πόζαρε στο ξενοδοχείο όπου διαμένει, με φόντο το χαρακτηριστικό τοπίο του νησιού και τη θέα στο Αιγαίο.

Η Κόνι Μεταξά δημοσίευσε ακόμη φωτογραφίες με διαφορετικά μαγιό, ανάμεσά τους και ένα λεοπάρ σχέδιο, ενώ δεν παρέλειψε να δείξει στους followers της τη θέα από το κατάλυμά της, αλλά και τον αγαπημένο της σκύλο, τον Τάκο, που τη συνοδεύει στις διακοπές της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Konnie Metaxa (@kmetaxa)





Govastiletto.gr – Josephine: Ξεκαθαρίζει για τη φιλία με την Κόνι Μεταξά – «Δεν μιλάμε εδώ και πολλά χρόνια»