Η Κόνι Μεταξά στάθηκε στο πλευρό του πατέρα της, Λευτέρη Πανταζή, δίνοντας τη δική της απάντηση στα σχόλια που προκάλεσε η εικόνα του σε πρόσφατο βίντεο στα social media.

Ο τραγουδιστής ανέβασε, τη Δευτέρα 12/10, ένα βίντεο στο Instagram για να ενημερώσει το κοινό του για τις εμφανίσεις του. Ωστόσο, αρκετοί χρήστες στάθηκαν στο πρόσωπό του, με ορισμένους να αναρωτιούνται αν είχε προχωρήσει σε κάποια αισθητική παρέμβαση.

Η Κόνι Μεταξά επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια μέσα από τα social media, υπερασπιζόμενη τόσο την εμφάνιση, όσο και τον χαρακτήρα του πατέρα της. Με ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, εξέφρασε την ενόχλησή της για τα αρνητικά σχόλια.

«Όποιος λέει κακό λόγο για τον πατέρα μου είναι απλά ζηλιάρης και κακός άνθρωπος. Αυτός ο τύπος είναι ο καλύτερος στο χώρο. Δεν έχει πειράξει ποτέ κανέναν και δεν έχει πειράξει ούτε τη μούρη του. Ζηλιάρηδες, κακοί άνθρωποι», ανέφερε η Κόνι Μεταξά.

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