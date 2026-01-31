Σε φορτισμένο κλίμα ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου η εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου να εμφανίζονται ντυμένοι στα μαύρα και εμφανώς συγκινημένοι.

Μετά από μια ιδιαίτερα δύσκολη εβδομάδα, που σημαδεύτηκε από τη διπλή τραγωδία σε Τρίκαλα και Ρουμανία, οι δύο παρουσιαστές δεν θα μπορούσαν να αγνοήσουν τη βαριά επικαιρότητα και επέλεξαν να κάνουν μια ανθρώπινη και ουσιαστική αναφορά από την έναρξη της εκπομπής.

«Ο Ιανουάριος δεν κύλησε εύκολα και σίγουρα όχι ευχάριστα. Είναι μια εβδομάδα δύσκολη, μουδιασμένη. Όλοι είμαστε κομμάτι μιας κοινωνίας που πενθεί, προβληματίζεται και δοκιμάζεται, όσο κι αν καθημερινά χάνονται άνθρωποι με διαφορετικούς τρόπους», ανέφερε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας απευθυνόμενος στους τηλεθεατές.

Από την πλευρά της, η Ιωάννα Μαλέσκου στάθηκε στα γεγονότα που συγκλόνισαν την κοινή γνώμη, επισημαίνοντας: «Δύο πολύ σοβαρά περιστατικά, δύο τραγωδίες μέσα στην ίδια εβδομάδα. Σκέφτεσαι ότι φεύγεις για τη δουλειά σου και δεν ξέρεις αν θα επιστρέψεις, ή ξεκινάς ένα ταξίδι για να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και δεν φτάνεις ποτέ».

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ολοκλήρωσε το μήνυμά του τονίζοντας πως «δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί», καλώντας τον κόσμο να ζει την κάθε μέρα όσο πιο ουσιαστικά γίνεται, ενώ έστειλε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες.

Κλείνοντας, η Ιωάννα Μαλέσκου σημείωσε με νόημα: «Η ζωή είναι γεμάτη αντιθέσεις, αλλά συνεχίζεται».

