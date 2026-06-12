Μια τρυφερή στιγμή από την καθημερινότητά τους μοιράστηκε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με τους διαδικτυακούς του φίλους, δίνοντας μια μικρή γεύση από την ήρεμη ζωή που απολαμβάνει δίπλα στην Έλενα Τσαγκρινού.

Ο δημοσιογράφος δημοσίευσε ένα χαλαρό στιγμιότυπο της αγαπημένης του μέσα από το σπίτι, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Στη φωτογραφία, η τραγουδίστρια φαίνεται να ξεκουράζεται στον καναπέ, έχοντας συντροφιά τη γάτα του, σε μια εικόνα γεμάτη ηρεμία και οικειότητα. Ο ίδιος συνόδευσε το στιγμιότυπο με τη λιτή αλλά χαρακτηριστική φράση: «Τα λένε».

Αυτή τη φορά, όμως, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας προτίμησε να μοιραστεί μια πιο αυθεντική εικόνα από την προσωπική τους ζωή. Ένα απλό στιγμιότυπο στο σπίτι ήταν αρκετό για να δείξει τη ζεστασιά και την οικειότητα που χαρακτηρίζουν την καθημερινότητά τους, κερδίζοντας τα θετικά σχόλια των followers τους.

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