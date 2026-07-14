Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Έλενα Τσαγκρινού πραγματοποίησαν ένα σύντομο ταξίδι στο Μιλάνο, για να παρακολουθήσουν τη συναυλία του Bruno Mars στο στάδιο San Siro.

Το ζευγάρι, που βρίσκεται μαζί εδώ και περίπου τέσσερις μήνες, άφησε για λίγο πίσω τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και αφιέρωσε χρόνο σε ένα κοινό ταξίδι.

Η Έλενα Τσαγκρινού μοιράστηκε στιγμές από την εξόρμησή τους στα social media, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο από τις βόλτες τους στους δρόμους του Μιλάνου.

Ανάμεσα στις αναρτήσεις ξεχώρισε μια κοινή φωτογραφία τους στο κέντρο της πόλης, όπου ποζάρουν χαμογελαστοί και χαλαροί, απολαμβάνοντας την ατμόσφαιρα της ιταλικής πρωτεύουσας της μόδας, ενώ στη παρέα τους βρέθηκε και ο Θέμης Γεωργαντάς.