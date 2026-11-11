Την ενόχλησή της για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι ηθοποιοί σε ορισμένες τηλεοπτικές παραγωγές εξέφρασε η Κωνσταντία Χριστοφορίδου, αποκαλύπτοντας περιστατικά από επαγγελματικές προτάσεις που έχει δεχτεί και τελικά επέλεξε να απορρίψει.

Η γνωστή ηθοποιός βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς» και συνομίλησε με τη Μαρία Ηλιάκη για την απουσία της τα τελευταία χρόνια από την τηλεοπτική μυθοπλασία, αλλά και για τις συνθήκες που επικρατούν πλέον στον χώρο της υποκριτικής.

Η ταλαιπωρία με τα δοκιμαστικά για τηλεοπτική σειρά

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο να συμμετάσχει ξανά σε κάποια τηλεοπτική παραγωγή, η Κωνσταντία Χριστοφορίδου εξήγησε πως το ζήτημα είναι πιο σύνθετο από μια απλή επαγγελματική πρόταση.

Μάλιστα, περιέγραψε ένα περιστατικό από την προηγούμενη χρονιά, όταν της ζητήθηκε να περάσει από δοκιμαστικό για μια σειρά.

Όπως ανέφερε, έλαβε τρεις σκηνές τις οποίες έπρεπε να μελετήσει και να προετοιμάσει, ενώ στη συνέχεια χρειάστηκε να μετακινηθεί με δικό της αυτοκίνητο για να συμμετάσχει στη διαδικασία.

«Μου έστειλαν και τρεις σκηνές και αυτό σημαίνει ότι εγώ έκατσα να τις μάθω, την άλλη μέρα πας με το αμάξι σου στου διαβόλου το ανάθεμα, θα πληρώσεις τις βενζίνες σου και θα φας μισή μέρα να κάνεις το δοκιμαστικό. Και δεν σε παίρνουν ποτέ να σου πουν “Παιδιά, συγγνώμη”. Ε, όχι! Δεν φτάνει που ήρθα ως εκεί και έκανα όλο αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρόταση για συμμετοχή χωρίς αμοιβή

Όταν ρώτησε ποια θα ήταν η αμοιβή της, η απάντηση που έλαβε ήταν πως οι συμμετέχοντες δεν πληρώνονταν. Η ίδια δεν έκρυψε την έκπληξή της, επισημαίνοντας ότι θα έπρεπε να αφιερώσει μία ολόκληρη ημέρα από τον χρόνο της για μια επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα.

«Ρώτησα τι θα πάρω και μου είπε: “Δεν πληρωνόμαστε”. Λέω: “Σοβαρά; Εγώ θα φάω μια μέρα από τη ζωή μου και θα παίζω κιόλας. Θα έρθω έτσι;”. Λίγο να συνέλθουμε και λίγο να σεβόμαστε τους ηθοποιούς», δήλωσε.

Όπως διευκρίνισε, το ζήτημα δεν αφορά αποκλειστικά το οικονομικό σκέλος, αλλά κυρίως τον σεβασμό στον χρόνο και την επαγγελματική εργασία των ηθοποιών.

Η κριτική στους ίδιους τους ηθοποιούς

Η Κωνσταντία Χριστοφορίδου ξεκαθάρισε πως εξακολουθεί να επιθυμεί να επιστρέψει στην τηλεόραση, αρκεί οι επαγγελματικές συνθήκες να είναι αντίστοιχες με εκείνες που θεωρεί αξιοπρεπείς για τον χώρο.

«Εννοείται ότι θέλω να κάνω τηλεόραση, αλλά πρέπει να είναι στο πλαίσιο που έχουμε μάθει εμείς και έχουμε μάθει αλλιώς. Δεν ξέρω τι κάνουν τώρα, αλλά βλέπω πολύ… Γενικά βλέπω και πολλή επανάσταση χωρίς αιτία», σχολίασε.

«Οι ίδιοι οι ηθοποιοί που διαμαρτύρονται και “είναι οι μισθοί” είναι οι πρώτοι που τρέχουν για να μη χάσουν την ευκαιρία, με ελάχιστα χρήματα. Θέλω να πω ότι το ταγκό θέλει δύο. Φταίνε οι άλλοι, αλλά τι κάνουμε κι εμείς;» δήλωσε η ηθοποιός.

Govastiletto.gr – Κωνσταντία Χριστοφορίδου: Οι αιχμές για γνωστή ηθοποιό