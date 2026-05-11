Η Κωνσταντία Χριστοφορίδου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno», όπου μίλησε για την προσωπική και επαγγελματική της ζωή, αλλά και για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στον χώρο της υποκριτικής.

Αναφέρθηκε στη μακροχρόνια σχέση της με τον σύζυγό της, με τον οποίο είναι μαζί περίπου 20 χρόνια και έχουν αποκτήσει δύο κόρες, ενώ παραδέχτηκε πως δεν την εκφράζει ιδιαίτερα η διαδικασία του γάμου.

Παράλληλα, μίλησε και για την πρόσφατη απώλεια του πατέρα της, τονίζοντας τη στενή σχέση που είχαν.

Στον επαγγελματικό τομέα, εξήγησε ότι ασχολείται ενεργά με τα social media και τη δημιουργία δικού της περιεχομένου, θεωρώντας ότι αποτελούν πλέον ένα νέο μέσο έκφρασης για τους ηθοποιούς. Όπως είπε, δεν αυτοπροσδιορίζεται ως influencer, αλλά ως ηθοποιός που αξιοποιεί τα ψηφιακά εργαλεία για να έχει δημιουργικό έλεγχο στη δουλειά της.

Η Κωνσταντία Χριστοφορίδου μίλησε επίσης, για τη δυσκολία της κωμωδίας, λέγοντας ότι απαιτεί απόλυτη ακρίβεια και σωστό timing, καθώς ακόμη και ένα μικρό λάθος μπορεί να αλλάξει το αποτέλεσμα μιας σκηνής.

Σε πιο προσωπική της αποκάλυψη, περιέγραψε ένα περιστατικό από τον χώρο της δουλειάς, όπου –όπως είπε– συνάδελφος με ανοιχτά μικρόφωνα προσπαθούσε να την αποσπάσει από τη συγκέντρωσή της μιλώντας για άσχετα θέματα, όπως συνταγές μαγειρικής.

Τέλος, άφησε αιχμές για γνωστή Ελληνίδα ηθοποιό (χωρίς να αποκαλύψει όνομα), αναφέροντας ότι η δημόσια εικόνα της δεν ανταποκρίνεται, κατά τη γνώμη της, στην πραγματική της συμπεριφορά, χωρίς όμως να επεκταθεί περισσότερο.

