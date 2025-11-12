Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Κωνσταντίνα Ευριπίδου έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Με αγάπη Χριστιάνα» και μίλησε, μεταξύ άλλων, για τα παιδιά της αλλά και για το σύντροφο της, Φίλιππο Μιχόπουλο.

Αρχικά, εξομολογήθηκε: «Το καλοκαίρι μου ήταν ονειρεμένο, γέμισα με όμορφες εικόνες. Ήταν ένα διαφορετικό καλοκαίρι γιατί φέτος, σε πολλά από τα μέρη που πήγα είχα και τα παιδιά μου μαζί μου. Δεν θεωρώ ότι έχει γίνει ντόρος για τη σχέση μου με τον Φίλιππο. Θεωρώ ότι ανακοινώθηκε, γράφτηκε, σχολιάστηκε, οπότε νομίζω ότι δεν έχει γίνει τόσος ντόρος. Το μόνο που δεν θέλω είναι να δίνουν έκταση σε θέματα που αφορούν τα παιδιά μας».

Στη συνέχεια, ανέφερε συγκεκριμένα για το σύντροφό της: «Ο Φίλιππος ξέρει τι νιώθω για εκείνον, δεν θεωρώ ότι πρέπει να κάτσω εδώ και να τα πω δημόσια. Το πιο σημαντικό του στοιχείο είναι ότι είναι άνθρωπος με Α κεφαλαίο. Είναι ευγενικός, καλοσυνάτος και έχει πολύ χιούμορ. Η απόσταση σε μια σχέση πολλές φορές κουράζει γιατί μπορεί να θες τον άνθρωπό σου, δίπλα σου. Είναι δύσκολο, αλλά δεν με έχει κουράσει ακόμα».

Αναφερόμενη στο χωρισμό και στα κοινωνικά στερεότυπα και ταμπέλες που πολλές φορές συνοδεύουν τις γυναίκες μετά από ένα διαζύγιο, η Κωνσταντίνα Ευριπίδου ανέφερε: «Δεν είναι ωραίο να βάζουμε ταμπέλα σε μια γυναίκα που έχει χωρίσει. Έχω χωρίσει εδώ και πέντε χρόνια. Το διαζύγιο δεν είναι η μόνη δυσκολία που περνά μια γυναίκα διαζευγμένη. Πρέπει να ξεκολλήσουμε αυτή την ταμπέλα, η διαζευγμένη είναι ελεύθερη».

Δείτε το βίντεο:

