Η Κωνσταντίνα Ευριπίδου μίλησε στο podcast του Δημήτρη Σούγλη, όπου άνοιξε την καρδιά της για το διαζύγιό της αλλά και για τη σχέση της με τον Φίλιππο Μιχόπουλο που μετράει 1μιση χρόνο. Σκέφτεται να παντρευτεί ξανά;

Η Κωνσταντίνα Ευριπίδου αποκάλυψε: «Είναι ένα κουπί το οποίο θα τραβάς για πάντα. Θεωρώ πως υπάρχει κόσμος που τραβάει κουπί και μέσα στον γάμο, το κουπί μας θα το τραβήξουμε όλοι στη ζωή μας. Επιλέγουμε τον τρόπο που θα το τραβήξουμε. Επέλεξα τον τρόπο στον οποίο θέλω να είμαι πάντα αισιόδοξη, όσο κουπί και να τραβώ.

Σίγουρα πέρασα πάρα πολύ δύσκολα, σίγουρα περνώ κάποιες φάσεις. Είναι μια πληγή την οποία προσπαθείς να επουλώσεις, και θεωρώ πως επουλώνεται όμως είναι στιγμές που μπορεί να σε πληγώνει για τα παιδιά σου, όχι για σένα, εσύ μπορεί να φτιάξεις τη ζωή σου, να είσαι ευτυχισμένος, να είσαι καλά, τα παιδιά σου να είναι ευτυχισμένα, σε πληγώνει ίσως ο θεσμός της οικογένειας, που θα ήταν καλό να μην σε πλήγωνε, γιατί η οικογένεια μπορεί να ξαναφτιαχτεί.

Πέρασαν 4-5 χρόνια από τον δικό μου χωρισμό, συνέχισα τη ζωή μου, είτε παντρευτώ είτε όχι, μπορεί να θέλω, μπορεί και να μη θέλω, συνεχίζω τη ζωή μου ως ελεύθερος άνθρωπος. Είμαι η Κωνσταντίνα».

Επίσης, όσον αφορά τη σχέση της με τον Φίλιππο Μιχόπουλο, αποκάλυψε: «Eίμαστε μαζί 1,5 χρόνο, είναι όλα πολύ καλά. Πάει πολύ καλά σε αυτή τη φάση που μιλάμε η σχέση μας. Έχω τη χαρά να δω την καλή πλευρά του συγκεκριμένου ανθρώπου. Για εμένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, ο άνθρωπος που θα είναι δίπλα σου, να είναι σταράτος, να είναι σωστός, να λέει κάτι και να το κάνει, να είναι γλυκός, τρυφερός, προστατευτικός».

Σκέφτεται ένα δεύτερο γάμο; «Τίποτα δεν αποκλείω στη ζωή μου, ούτε θέλω να προγραμματίζομαι, ούτε να σκέφτομαι, είμαστε πάρα πολύ καλά, όπως είμαστε. Δεν ξέρω καν τι θα γίνει στη ζωή μου, σε ένα μήνα… Θέλω να πιστεύω στο όνειρο, στο happy ending, πάντα. Θέλω να ζω την κάθε μας στιγμή, πρέπει να απολαμβάνεις ότι κάνεις. Δεν θα κάνω τίποτα με το ζόρι».

