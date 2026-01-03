Την πρώτη ημέρα του νέου χρόνου, η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου και ο σύντροφός της, Φίλιππος Μιχόπουλος, βρέθηκαν εκτός Αθηνών, περνώντας στιγμές με τα παιδιά της Κύπριας παρουσιάστριας κατά τη διάρκεια των εορτών.

Η Κωνσταντίνα μοιράστηκε ένα στόρι στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου ο Φίλιππος, επιχειρηματίας και σύντροφός της, ακουμπά τρυφερά το κεφάλι του στον ώμο της, ενώ απολαμβάνουν μια χαλαρή βόλτα στη φύση.

Όπως αποκάλυψε, η έξοδος έγινε στο χωριό Μονιάτης της Λεμεσού στην Κύπρο, θέλοντας να ξεκινήσουν τη χρονιά με έναν ήρεμο και φυσικό τρόπο.

