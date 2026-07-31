Η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου και ο Φίλιππος Μιχόπουλος απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στη Σαντορίνη, επιλέγοντας το νησί των Κυκλάδων για να ξεκουραστούν.

Οι δυο τους πέρασαν στιγμές χαλάρωσης στο πολυτελές ξενοδοχείο του επιχειρηματία στη Σαντορίνη, απολαμβάνοντας το τοπίο και τις ομορφιές του νησιού. Η ξεγνοιασιά των διακοπών τους αποτυπώθηκε και στις φωτογραφίες που ανέβασε η παρουσιάστρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου το ζευγάρι ποζάρει χαμογελαστό.

Από την απόδρασή τους στη Σαντορίνη δεν έλειψαν τα στιγμιότυπα από τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου του επιχειρηματία, αλλά και τις βόλτες τους στα γραφικά σοκάκια του νησιού.

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Οι φωτογραφίες από την απόδρασή τους αποτυπώνουν τη χαλαρή διάθεση και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα των διακοπών τους.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου είχε μιλήσει με ιδιαίτερη αγάπη για τον σύντροφό της, αποκαλύπτοντας πως είναι ο άνθρωπος που της εμπνέει ασφάλεια και σταθερότητα.

«Ο Φίλιππος είναι ένας κύριος, με όλη τη σημασία της λέξης. Είναι ένας άνθρωπος που μου εμπνέει σταθερότητα, σοβαρότητα, ασφάλεια και χαρά. Ένας πάρα πολύ αισιόδοξος άνθρωπος, που δεν μιζεριάζει ποτέ – πολύ σπουδαίο στοιχείο για εμένα.

Επίσης, είναι το άτομο εκείνο που θα βρει λύσεις, χωρίς να σε απασχολήσει και χωρίς να δραματοποιήσει ένα πρόβλημα. Τόσο, που παρόλο που υπάρχει η απόσταση, νιώθω ανά πάσα στιγμή ότι μπορώ να τον βρω και να είναι δίπλα μου. Με τον Φίλιππο ταιριάζουν απολύτως οι αξίες μας, οι βάσεις και η ανατροφή μας», είχε εξομολογηθεί η Κωνσταντίνα Ευρυπίδου.

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